施南生病重留院丨徐克今再赴醫院探望前妻 透露施南生最新情況：觀察中，要啲時間

現年74歲的香港資深電影監製施南生，近日傳出病重消息，據悉目前正在醫院留醫接受治療。連日來，多位圈中好友已到醫院探望，當中包括影后張艾嘉、俞琤、林青霞，以及其前夫導演徐克。

徐克下午再到醫院探望前妻施南生

徐克導演於今日（10日）下午1時36分被目擊離開養和醫院。他戴著鴨舌帽及口罩，步伐略顯疲態。被問到前妻施南生的身體狀況時，他點頭表示：「觀察中。」記者追問狀況是否理想，他則回答：「要啲時間。」然後步行離開。

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