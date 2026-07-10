疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史

昨晚（9日）網上瘋傳一段車cam片段，有網民在Threads貼上一段疑似呂方的男乘客，在乘搭網約車時因落車地點問題與司機發生激烈口角。雙方由最初的理論，最終演變成粗口互轟的火爆場面，司機在乘客落車一刻更疑似認出其藝人身份，引發網民熱烈討論，甚至網民翻出呂方狂躁黑歷史。

疑似呂方與網約車司機罵戰片瘋傳

疑似呂方對司機的服務態度感到不滿，直斥：「嘩？你咁樣做生意嘅？你咁都得？」面對司機不斷打斷發言，疑似呂方最終按捺不住怒火，喝令對方：「細聲啲！你唔好Ｘ嘈呀！」司機驅車離開時依然怒氣未消，繼續向窗外大鬧：「死人臭明星，Ｘ你老Ｘ臭Ｘ！坐唔Ｘ起車唔好Ｘ坐啦！」

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疑似呂方爆seed兼手指指鬧司機

昨晚有網民在Threads開po並說：「疑似高大威猛呂方，搭網約車因為自己set咗個地址唔啱而鬧個司機，有少少長條片。」片中所見，當時司機表示已根據導航到達目的地，但疑似呂方的乘客說：「你跟導航？」司機表示：「咁我係跟導航吖嘛，你到咗，你自己睇吓，你唔啱可以投訴，睇吓我係咪跟導航？」最被疑似呂方語氣冷靜地說：「我知，你停前少少吖，392號。」不過聽到司機稱前面不可以停車後，疑似呂方的情緒變得激動：「嘩？你咁樣做生意嘅？（司機：咩我咁樣做生意呀？）你咁都得？392號，呢度唔係。」本來司機將車向前駛，不過聽完疑似呂方的說話後，不甘示弱地反擊：「我唔知呀，到咗喇！我而家有單，我冇可能同你搵啦係咪呀？大佬，要搵食吖嘛大佬！」疑似呂方爆seed兼手指指說：「細聲啲！細聲啲！（司機：咁我係到咗吖嘛！）細聲啲！你唔好X嘈呀！」（司機：乜嘢唔好X嘈啊？咁係到咗吖嘛。）」

網約司機認出呂方爆粗鬧死矮仔

疑似呂方拎出電話表示：「未到呀嘛，92號。」司機激動指自己只是跟定位：「我點X知？你要搵嘅你坐的士吖嘛大佬，我跟定位吖嘛，點對點吖嘛！」疑似呂方於是問：「咁即係畀地址畀錯啦？」司機回答：「我唔知喎。」疑似呂方隨即叫司機「喫屎」，司機重申確實是點對點，叫他有不滿可以打電話上台反映，疑似呂方語氣回復冷靜並說：「得得得冇問題，開門吖。」但司機就叫他自己開，更說了一個讓疑似呂方聽不明白的字：「開門你咪自己開，向後『掰』吖嘛，向後『掰』呀……」但該乘客使勁也開不到，「乜X嘢向後『掰』X你老X！」僵持一會後，疑似呂方終成功開門下車，但司機聽到疑似呂方爆粗又再次變得更加激動：「我X你老X呀！」疑似呂方說：「得！我記X住你車牌！你死X梗！」司機擰轉頭爆粗反擊：「X你老母臭X死矮仔。」此時司機竟認出這乘客疑為呂方並說，「啊！我記得你啦X你老X！呂方呀！X你老X！」疑似呂方則指住他：「你個X家剷你咁X樣做生意？你死得喇！」最終司機一邊駛走，一邊向車窗外再激動喝罵：「你X家剷，X你老母臭X，死人臭明星，X你老X臭X！坐唔X起車唔好X坐啦，X你老X！」

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片段在網上瘋傳後引來兩極反應

片段在網上瘋傳後引來兩極反應，有網民認為網約車的導航經常出錯，司機態度惡劣：「公道講句啦，個司機態度都麻麻。有時XXer個定位都係X。 未必係個客定錯。 講真嗰句大家客氣少少， 兩邊都好聲好氣， 咪無後面嘅爭吵囉。」、「呢個司機態度真係有問題，一開始已經覺得自己是啱哂，直接同個客嘈，畀着邊個客都會有脾氣啦！然後，趕個客落車，今時今日咁嘅服務態度，無下次幫襯機會！」、「睇完條片我撐呂方喎⋯⋯ 個司機態度X到，call你車仲要受你氣！」、「司機唱返首《每段路》同《求妳講清楚》畀佢聽啦。」、「搵食大晒咩！你導航錯咗仲大大聲 ，錯咗正常都兜返啱人啦。」不過亦有人覺得疑似呂方的乘客態度差：「理X得佢係男方定呂方，個司機冇錯喎，人哋一開始都冇大聲，佢講唔過人就叫人細聲啲。」、「佢幾年前喺IFC戲院係咁踢前面個位，畀人話完又踢，直到人哋問『呂方你想點呀』，佢先唔再踢，懷疑佢狂躁症。」、「首先， 呂生好心就顧吓自己形象喇，而且都幾十歲人，經過大風大浪，點解仲為咗少事上火呢？人品真係要從細節先睇出，就算自己啱晒，能夠控制到自己脾氣唔發出嚟，從容面對件事，先睇得出個人嘅厚度。」、「呢位疑似呂生嘅乘客對答都唔係啱晒！」、「由頭到尾都係呂方先講粗口鬧人，一定錯晒。講人品？當年佢為咗乜嘢同DD姐一齊，心照啦！唔通真心相愛咩。」、「呂方咁霸道口臭既？」