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岡本Kauan下海做牛郎 以「前尊尼Jr.」身份宣傳惹批評

影視圈
更新時間：23:45 2026-07-09 HKT
發佈時間：23:45 2026-07-09 HKT

前尊尼練習生岡本Kauan於2023年出面指控遭尊尼創辦人Johnny喜多川性侵，令性醜聞全面爆發，最終令尊尼事務所改名做STARTO娛樂。近來，岡本被爆轉行加盟新宿歌舞伎町人氣牛郎店「CENTURY新宿」，於5月17日正式出道。店方負責人黑崎秀在社交平台高調宣傳，打出「前尊尼Jr.」、「傳說偶像」等標籤招攬客源，更以「尊尼粉絲集合」作宣傳口號，引起網民熱議。

尊尼粉絲質疑岡本出爾反爾

事件曝光後，大批昔日的尊尼粉絲群起批評，質疑岡本出爾反爾，並表明「繼續使用尊尼的名號」，對受害者是二次傷害，促使公司其後改名為SMILE-UP.及重組為STARTO娛樂。如今他重新以「前尊尼Jr.」身份吸金，備受批評，店方一度收逾1,000則抗議私訊。

岡本被爆曾找多名性伴侶免費協助拍攝MV

日本歌舞伎町知名牛郎陸斗則在網上大肆批評岡本，日前他在直播中談到岡本時毫不留情，表示對方自5月17日加入知名牛郎店Century後，就持續利用「前尊尼」光環吸客。陸斗質疑岡本其實並非喜多川主要受害世代，卻主動出面宣稱自己都是受害者，還曾表示掌握相關影片及證據，但一直無下文。陸斗又爆料岡本過去轉型饒舌歌手時，曾找多名性伴侶免費協助拍攝MV，無付酬勞外，還涉嫌對對方施暴。此外，岡本多名前女友曾指控他具有家暴傾向，陸斗怒批：「他就是徹頭徹尾的垃圾。」

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