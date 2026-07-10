呂頌賢憶述去年昏迷入ICU嚇窒老婆麥景婷 自爆留醫「見到劉德華」 記憶混亂鬧醫護

呂頌賢憑藉TVB經典金庸劇1996年版《笑傲江湖》中「令狐沖」一角深入民心，2000年代已到內地發展，因工作關係，他近年不少時間都留在內地生活。呂頌賢去年因肺部遭細菌嚴重感染，一度病危。他日前接受好友李婉華與劉雅麗的YouTube節目《華麗邂逅》訪問，詳述去年在ICU昏迷的驚險過程，表示情況並非如傳聞中「死過翻生」那麼嚴重。

呂頌賢陷昏迷令太太麥景婷憂心忡忡

呂頌賢在訪問中透露，去年拍攝期間已感身體不適，但沒有發燒、咳嗽等病徵，僅是異常疲倦。他以為只是普通不適，未有即時求醫，豈料細菌已擴散至多個器官，甚至影響腦部，引致抽筋並陷入昏迷。他澄清自己非如傳聞中昏迷14天，亦不是太嚴重，但當他憶述當時情況時，不少網民都覺得細菌感染絕不可輕視。他分享：「我昏迷了5天，醫生每天跟我太太說我還沒醒，她非常擔心。」

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呂頌賢ICU奇幻經歷夢見劉德華

在昏迷期間，呂頌賢坦言經歷了如夢似幻的過程，甚至在意識模糊中見到天王劉德華。他憶述：「其中有個片段令我非常深刻，見到一個姑娘行過來，說『咦，劉德華走咗啦？他來了一整晚，找你。』」呂頌賢當時心想：「沒理由的，我又不認識他，為甚麼突然知道我不舒服而來探望我呢？」當時夢中的他更感嘆：「錯過了，慘了。」令李婉華與劉雅麗不禁大笑。

呂頌賢醒後記憶混亂鬧醫護

甦醒初期，呂頌賢的記憶及神智一度陷入混亂。他憶述，當時曾以為自己的手機在眼鏡盒裡，並因此與護士發生爭執，「我叫護士拿手機給我，她說老婆沒給我，我還罵她，叫她拿來！」事後他感到非常抱歉，並感謝醫護人員的悉心照料。

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呂頌賢暴瘦數十磅 靠素食加速康復

呂頌賢指，因為生病時無法進食，導致體重暴瘦數十磅。他慶幸自己長年茹素，身體恢復得比預期快。經歷了這次生死關頭，他更珍惜健康，現已全面復工。早前他更參與拍攝TVB節目《江湖見2》，不少網民都期待在更多香港節目或劇集見到他的身影。

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