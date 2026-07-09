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甄子丹中環拍《CAINE》惹圍觀 荷里活新星驚喜現身 Brian演的士司機開車門

影視圈
更新時間：22:09 2026-07-09 HKT
發佈時間：22:09 2026-07-09 HKT

甄子丹自導自演衍生自荷里活片《殺神John Wick》系列的外傳動作片《CAINE》，劇組拉隊到香港取景，連日來拍攝如火如荼，今晚（9日）劇組在中環區取景。甄子丹於傍晚6時許現身中環荷里活道伊利近街，同場拍攝還有Hip Hop 組合廿四味成員Brian（李凱賢），見Brian飾演的士司機，載著甄子丹駛到伊利近街落車時，Brian為飾演失明殺手Caine的甄子丹開車門，見甄子丹付車資後撐盲人杖沿斜路步上。

甄子丹與Mason Thames有傾有講

期間，劇組出動航拍機拍攝，甄子丹每拍完一個鏡頭都嚴謹翻看拍攝效果，不斷跟幕後人員溝通拍攝細節。由於正值繁忙時間，劇組吸引超多途人圍觀拍戲，紛紛舉手機拍攝，劇組人員連忙上前維持秩序及疏導交通，呼籲途人停止拍攝，亦有警員到場維持現場交通。入夜後，劇組拍攝一場在中環路邊大排檔取景的戲份，荷里活新星Mason Thames與甄子丹偶遇而表現驚喜，兩人移步上斜路沿途傾談。

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