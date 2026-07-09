東張西望｜青衣中學教師涉欺凌濫權 搶學生手機迫解鎖侵犯私隱？ 家長去信教育局投訴

《東張西望》收到家長張太（化名）求助，指其就讀於青衣一間中學的兒子，與校內教師發生嚴重衝突。事件源於一名陳姓教師疑因辱罵學生，學生表示已錄音舉報，教師隨即強搶其手機。據張太所述，該名教師聯同另外四名教職員，將涉事學生帶到7樓一個房間內，五人包圍學生，強迫他交出手機密碼。在學生拒絕後，校內資訊科技助理更強行利用學生的臉進行Face ID解鎖，並隨即查閱手機內相簿、程式、甚至是垃圾桶等大量私人資料，涉嫌嚴重侵犯學生私隱。

教師涉慣性對學生言語侮辱

張太透露，該名教師平日已慣性對學生進行言語侮辱，例如「你無得救㗎啦」、「學生係無人權嘅」、「唔滿意就轉班、轉校」。節目中亦播出一段由張太提供的課堂錄音，內容為該教師在課堂上，重提遊學團期間被學生碰撞的事件，並以嘲諷語氣將事件比喻為「爛鬼無綫膠劇劇情」，批評學生的行為。

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張太兒子被屈有精神問題？

事件發生後，張太曾向教育局投訴但未獲回覆。其後，校方不但沒有處理問題，更在今年5月，由校長指示社工評估其兒子的精神狀況，試圖以「情緒不穩定」為由將他送院。張太對此感到非常憤怒，並立即向學校反對。據張太稱，事後社工亦認為其兒子並無問題。

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涉事中學及教育局作出回應

就《東張西望》的查詢，涉事中學書面回覆表示，有關「課堂手機事件」，校方已作內部調查並於4月向教育局提交報告；至於「強迫學生接受精神評估」一事，校方則嚴正聲明「絕無此事」。而教育局回覆稱，接獲投訴後已即時聯絡學校，要求校方嚴肅處理，局方會繼續密切跟進事件，如證實有教師違反專業操守，定會採取適當行動。