李元元鋼琴演奏震懾全場 林盛斌楊洛婷盛會獲啟發培育子女才華

李元元（Lucy）為「2025年傑出領袖選舉」盛會演奏鋼琴，媽媽梁志瑩（Sophia）與妹妹斐斐捧場支持，Lucy彈完第二首樂章時擺出昂首甫士，表現激昂博得全場雷動掌聲。Lucy接受司儀訪問坦言心情緊張，獲媽咪鼓勵盡力而為，問到會否想成為傑出領袖？她坦言好，會加油努力。

林盛斌楊洛婷任大會司儀多年

此外，林盛斌（Bob）與楊洛婷為盛會擔任大會司儀已好多年，Bob感謝主席蔡加讚邀請，兩人均表示每次出席盛會都有啟發，從多位傑出領袖身上學到很多。問到會否希望子女將來有機會踏上傑出領袖頒獎台？楊洛婷笑言未想到那麽遠，會因應子女的才華去培育他們發展，笑指5歲囝囝竟說志願想做爸爸，囝囝想有個BB妹，但她直言不考慮再添女兒。

林盛斌大女18歲靚相被誤會

Bob也指小朋友開始大，分別讀中學、大學，有時問子女將來想做甚麼，他們都有不同想法，笑言三家姐好特別，竟想做法官。問到被曝光拍內衣廣告的大女是否想繼承做藝人？Bob澄清並非拍廣告，是太太的攝影師朋友提議幫囡囡拍一輯相紀念她18歲生日，他看過照片覺得沒甚麼。

