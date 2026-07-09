英國女歌手Bonnie Tyler病逝享年75歲 今年3月於倫敦舉行生前最後一場演唱會

主唱名曲《Total Eclipse of the Heart》的英國威爾斯女歌手Bonnie Tyler於當地時間周三晚在葡萄牙一間醫院離世，享年75歲。其家人及團隊周四透過其官方網站發表聲明，指Bonnie於醫院內因早前一直接受治療的病患而「意外」辭世，並呼籲外界尊重家屬私隱。

Bonnie曾一度心臟驟停

Bonnie早前於今年5月因盲腸破裂需接受緊急手術，其後因手術併發症一度被醫生施以人工昏迷，期間更曾一度心臟驟停。上月其團隊曾表示她已脫離昏迷狀態，惟仍然情況危殆，需留在深切治療部觀察。Bonnie原名Gaynor Hopkins，1951年出生於威爾斯，憑其獨特沙啞嗓音走紅樂壇。她於1977年憑歌曲《It's a Heartache》打入美英兩地流行榜前列，其後於1983年推出經典金曲《Total Eclipse of the Heart》，一舉奪得格林美獎提名，該曲更成為她音樂生涯代表作之一。另一首名曲《Holding Out for a Hero》同樣街知巷聞，並成為1984年電影《渾身是勁》插曲。

Bonnie三度獲格林美獎提名

Bonnie生涯三度獲格林美獎提名，並於2022年獲英女皇伊莉沙伯二世頒授英帝國員佐勳章（MBE），以表揚她對音樂界的貢獻。威爾斯首席部長Rhun ap Iorwerth亦發文悼念，形容威爾斯痛失一位樂壇巨星，其音樂為全球樂迷帶來無數歡樂時光。Bonnie原定今年於歐洲展開巡迴演出，惟因病情關係，多場演出已取消或延期至明年。其生前最後一場完整演唱會於今年3月19日在倫敦舉行。