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曾比特竇靖童首度合唱《半點心》火花四濺 講爛gag得童童捧場：佢俾足情緒價值我

影視圈
更新時間：21:15 2026-07-09 HKT
發佈時間：21:15 2026-07-09 HKT

曾比特（Mike）日前為《歌手2026》聯名賽擔任助演嘉賓，拍住王菲大女竇靖童（童童）合唱經典歌《半點心》，二人雖然從未合作，但一埋位就火花四濺！今次選曲原來是童童的主意，Mike指童童一口氣掟出五、六首參考作品，他掌握方向之後再注入自己想法，整個編曲討論過程十分順暢。他大讚童童是一個勇於嘗試的音樂人，「我哋試過諗不如一開始唔要鼓，營造靜啲嘅感覺，甚至舞台動作設計都一齊傾，成個過程好easy going，係一個好fun嘅體驗。」

曾比特一直欣賞童童chill vibe風格

講到合作前的印象，Mike自爆曾經於節目中翻唱過童童的《Monday》，一直很欣賞對方那種chill之餘又有vibe的風格。他坦言最初以為童童是文靜I人，擔心溝通會有阻礙，但一講到音樂，大家即刻變開籠雀，「佢I人面孔底下其實好熱愛音樂，仲要係一個好有趣嘅人！因為我好鍾意講爛gag，每次我講爛gag嘅時候，佢都好捧場，好有反應俾我，好俾到情緒價值我，好鍾意同佢做朋友。」

曾比特大讚童童既可愛又善良

不過最搞笑的是Mike指二人合作過後，身邊同事竟然跟他說：「童童真係好可愛，好善良、好有趣。」Mike無奈笑說：「我突然間feel到自己喺呢個同事心目中嘅地位不保呀。」話雖如此，今次的聯乘，Mike不但贏到舞台掌聲，更賺多一個知音老友。
 

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