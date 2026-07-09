TELLER中文「升呢」填詞圓詩人夢 曾經歷窒息愛情女方控制慾強丨獨家

王偉俊（TELLER）參加《全民造星VI》奪得冠軍成為MakerVille旗下藝人，其後隨即推出個人單曲《I'm Telling You》，近期再推出第二首派台作品《溺愛》。歌曲描繪一段令人窒息的控制型愛情，他更親自為歌曲填詞。圖、文：鄺芷瑩

TELLER 為了填詞翻閱字典

TELLER今次為《溺愛》親自填詞並與Harry Kwan聯手作曲，他坦言此曲對自己意義很大，因一直以來好想創作這類歌曲，內容講及一段好辛苦的愛情，幸運地可以邀請JC（陳詠桐）獻聲。TELLER 曾於澳洲留學7年，因此中文稍顯生疏，他笑言為了填詞，翻閱了字典，更寫了許多四字成語。他笑說：「我本身中文程度得中三，讀完字典後變中四！升咗一個呢。」談到未來是否會創作更多廣東歌，TELLER坦言想成為一位詩人，希望歌詞中每一句都能承載深意，並在音樂路上持續追夢。他透露，今次合作的監製蘇道哲特別指導他如何更好地運用廣東話表達，尤其在歌曲中加入較多rap元素時，對方亦鼓勵他展現更鮮明的個人風格。

TELLER感恩林千渟帶領自己

對於《溺愛》的歌詞呈現令人窒息的愛情，TELLER坦言源於自身經歷，他曾維持了一段只有數月的愛情，女方控制慾強，時刻查問行蹤，任何細節都要知道。他說：「我要好有自由度，尤其造歌唔可以錄緊歌突然打畀你：『你喺度做咩？』，如果將來遇到對象，都希望佢明白我做呢行，但我會主動交帶聲自己做緊乜。」提到MV中與女主角林千渟上演甜蜜互動，又有鬧交場面，TELLER坦言演繹車上鬧交戲最難，皆因面對多個鏡頭下鬧人覺得好難爆發，幸好林千渟叫他放膽認真去鬧，又帶領住自己投入演繹，最終令場面更具張力，也展現出歌曲背後的情感重量。