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陳法拉現身巴黎Chanel時裝騷狀態大勇 帶仔女避熱浪晨昏放電 暑假將重返日本鄉村幼稚園

影視圈
更新時間：20:45 2026-07-09 HKT
發佈時間：20:45 2026-07-09 HKT

陳法拉昨日現身法國巴黎出席Chanel秋冬高級訂製時裝騷，狀態大勇。正值暑假期間，法拉趁工作空檔帶同兩名小朋友在法國度假。

陳法拉暑假親子行程豐富

面對歐洲近期的熱浪，她坦言應對有法，笑稱幸好家中設有冷氣，加上會把握晨早及傍晚時分、天氣較涼爽時帶小朋友到公園放電，避開日間烈日。談及暑假行程，法拉透露行程非常豐富。去年她曾帶小朋友到日本體驗幼稚園交換生生活，今年兩姊弟亦會重返當地。法拉笑言非常期待，雖然該校位於鄉村且沒有冷氣，環境原始純樸，但小朋友相當享受大自然生活。

陳法拉巧遇是枝裕和興奮交流

除了家庭樂，法拉今次巴黎之旅亦滿載文化氣息。在昨日的 Chanel 騷場內，法拉巧遇日本名導是枝裕和，兩人更有機會打招呼。法拉興奮表示，隨後兩日將有更多機會與導演交流。法拉將於活動期間參與 「Tokyo Lights」短片放映會，其中包括是枝裕和作為導師的Master Class。同樣執導過短片的「同路人」，法拉表示非常期待。此外，她亦會在大銀幕重溫導演經典名作《小偷家族》。

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