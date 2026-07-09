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施南生傳病危留醫丨徐克現身養和探望前妻：畀啲時間空間佢 合作無間離婚仍維持情誼

影視圈
更新時間：19:44 2026-07-09 HKT
發佈時間：19:44 2026-07-09 HKT

74歲資深電影製片人及監製施南生近日傳出病重，現正於養和醫院留醫接受治療。施南生前夫、著名導演徐克於今日（9日）約晚上七時低調現身醫院探病。一身黑衣打扮的徐克雖然步履略顯疲態，但面對傳媒時情緒平穩，被問及前妻健康狀況時，他統一作答並懇請大眾給予空間：「多謝大家關心，不過我哋希望大家尊重施小姐（意願），然後畀啲時間空間佢休息同治療。多謝大家。（導演你還好嗎？）OK！」然後便進入醫院。

徐克與施南生曾是香港影壇「神鵰俠侶」

徐克與施南生於七、八十年代與麥嘉、石天、黃百鳴、曾志偉、泰迪羅賓組成「新藝城七怪」，曾被譽為香港影壇的「神鵰俠侶」，為香港電影貢獻良多。雖然二人已於2014年離婚，但分開後依然是好朋友。他們不僅維持著深厚的知己情誼，多年來在電影工作上亦有不少緊密合作，是彼此無可替代的黃金拍檔。今次施南生抱恙入院，前夫徐克親自前往探望，盡顯二人超越婚姻的深厚交情。

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多位圈中人近日先後探望施南生

除了徐克之外，施南生入院的消息亦令不少圈中好友十分擔心，影后張艾嘉、俞琤及疑似林青霞近日均先後抵達養和醫院探望。張艾嘉在醫院逗留約個半小時後離開，被問及施南生病情時難掩憂心，一度激動表示會將大家的關心轉達給對方；而疑似林青霞的女士則身穿黑色衞衣並戴上帽及口罩，全程低頭避開鏡頭，極度低調地直入病房。

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