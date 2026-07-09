張繼聰練詠春被謝安琪投訴太沉迷 自爆由白只做「人肉沙包」 ANSONBEAN陳毅燊揭拍《存酒人》韌帶撕裂需時休養被誤會退出娛圈

張繼聰與ANSONBEAN(陳毅燊)到中環出席《武道》記者會，二人都表示重視李小龍精神，亦同樣曾接觸武術。張繼聰曾向葉準拜師學詠春，透露入行歌手時期學武術，深深沉迷一星期上足8堂課，甚至練到清晨4點，對後來加入電視台拍劇有幫助，笑言經常與一班朋友練武術，最重要是不要打臉。

張繼聰學武學拳理

張繼聰表示除學身手外，亦可以從中學拳理，問教授給兒子？他指兒子怕痛，老友白只經常做他的「沙包」，老婆謝安琪也投訴過他太沉迷。他指爸爸已是李小龍的偶像，自己則從其電影作品中，感受到他對影壇及功夫電影的貢獻，除此之外，李小龍未走紅前，未曾放棄過自己、充滿光芒的自信亦值得學習。

ANSONBEAN即場表演武術

ANSONBEAN在台上即場武術表演，更向舞蹈員學耍雙節棍，他表示是首次現場表演武術，雖然緊張但好玩，又指小學時曾學武術，到後來轉戰跳舞。對於表演滿意嗎？ANSONBEAN自覺是首次表演，不應對自己太苛刻，但永遠可以再進步。又笑言自己個性較急躁，學武可以令他更冷靜。

ANSONBEAN令急躁個性變冷靜

問到指攝受傷的經歷，ANSONBEAN透露拍攝《存酒人》期間，在旁熱身時太興奮，不慎受傷撕裂韌帶，「因當時很想做動作演員和跳唱歌手，因此要養傷休息好幾個月，所以都和粉絲交代需要休息一段時間，結果就被誤會要退出娛樂圈！」他澄清沒退出的想法，笑言會多練習避免再受傷，以免再生誤會。