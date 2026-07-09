吳業坤親證樂易玲生日會失竊事件：每年「小姐」都叫大家免送禮 自爆今年離奇唔見衫呼籲歸還

吳業坤、「葵芳」蔡蕙琪（Kay）今日出席慈善活動分享珍惜食物不浪費的心得，坤哥笑言一向大食，只要自己出席飯局都不會有廚餘！兩位受訪時，蔡蕙琪表示平日甚少下廚，家中沒有太多食材存貨因此未能捐贈，若平日外出用膳亦會將剩食打包不做大嘥鬼；坤哥則表示自己負責將剩食一掃而光，更甜蜜大讚太太廚藝：「老婆煮嘢唔會唔好食！一定會食晒！」

蔡蕙琪不敢自稱黃子華接班人

黃子華曾為惜食堂拍攝《子華行樓梯》影片，兩度與子華合作的蔡蕙琪未敢自稱接班人：「唔敢當！唔係接棒，主要係有意義，係一個幫到人嘅好機會。」坤哥亦由10年前已開始參與惜食堂活動，希望善用影響力做慈善。

吳業坤自組工作室斥6位數積蓄未回本

坤哥早前約滿TVB旗下唱片公司TMG，自組工作室發展音樂，他直言斥資6位數積蓄尚未回本：「仲係透支緊嘅階段，新歌準備咗四五成，本身預10月出希望趕得切。」蔡蕙琪隨即笑言細細個已成為坤哥粉絲，更即席大唱坤哥的《陽光點的歌》。坤哥也透露正等待開新劇，未知幾時開工，暫時主力做騷，下星期離港夥拍江美儀為《試真D》第二季開工。

吳業坤回應男星偷禮物風波

坤哥也回應《東周刊》獨家爆樂易玲去年生日會有前TVB男星偷禮物，他坦言去年有出席，而每次出席都好開心，印象中有聽過此事，但已過去，不講太多，他又指樂小姐每年都叫大家不用送禮，來見見舊朋友，他又帶笑自爆今年在樂小姐生日會不見一件衫，記得自己有穿着離開，笑言如有朋友尋回請記得交還他。

蔡蕙琪簽約王丹妮公司獲自由發展

蔡蕙琪透露接連於7月和8月演出兩個舞台劇，一直密集排戲，預計8月後可休息，她坦言電影工作未有著落，亦未有機會參演黃子華主演新戲《一九七一》：「我都想呀！但冇份！」但透露已簽約王丹妮的經紀公司，坦言拍完《夜王》後有孤兒感覺，有點不知所措，當時王丹妮很照顧她給予很多意見，現時也不敢自稱王丹妮師妹，一直稱呼老闆，更獲自由沒限制工作範疇，強調什麼都做，暫時接了一部劇並已拍完，公司還會為她接廣告。

