馮允謙與法國歌手Joyce Jonathan合唱獲讚靚聲 小學法文全還老師語法搞到一頭煙靠

馮允謙和法國歌手Joyce Jonathan合作新歌《DANS MES RÊVES》，今日到中環街市拍攝MV，法國駐香港及澳門總領事館總領事杜麗緹特意到來探班，更準備了蛋撻和菠蘿包讓他們品嘗。

馮允謙法文男女語法鬧笑話

馮允謙表示去年曾與Joyce合作開騷，很開心今次再合作新歌，促進不同文化的交流合作，他們會在新歌中分別挑戰法文和廣東話歌詞，馮允謙笑指法文語法有分男女，同一意思的歌詞，男歌手和女歌手的唱法會有分別，透露曾搞錯了唱法，幸好得Joyce及時糾正；Joyce大讚馮允謙歌聲很好聽，喜歡他的《Close to the Edge》，笑謂今早跑步時也在聽他的歌，又說學廣東話很困難，雖然她懂一點點普通話，但兩者完全不同，故花了點時間去學。

Joyce邀馮允謙到法國玩

馮允謙表示小學時曾學過法文，學到中學無再學就全都忘記了，笑指Joyce是他第一個認識的法國女仔，Joyce知道後感到驚訝，又邀請他到法國玩，馮允謙即表示未去過法國，很想去巴黎旅行，但今年應該無時間。

馮允謙世界盃力撐日本惜不敵巴西

另外，談到法國晉級世界盃八強，將於明早對戰摩洛哥，Joyce表示會支持法國隊，但賽事時間太早，加上仍有時差的關係，相信難以觀看賽事，馮允謙指自己喜歡早睡早起，之前也只觀看了巴西對日本的賽事，直言支持日本隊，惜最終不敵巴西。