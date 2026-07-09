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玄戰丨洪永城被陳定幫批第四胎才得子 耍手：兩個女已破產 陳懿德有靚仔姻緣運

影視圈
更新時間：17:15 2026-07-09 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-09 HKT

洪永城、陳懿德與甄敏芳到觀塘出席新節目《玄戰》記者會，三位主持獲嘉賓主持陳定幫及參賽者算命，洪永城被批第4胎才有機會追到仔、與羅天宇傳緋聞的陳懿德，獲批有姻緣運，對象靚仔、有家底及幫到她，而甄敏芳則被指下一段感情是圈中人、靚仔但不是真命天子，更要小心有婦之夫。

洪永城生仔要順其自然

三位主持洪永城、陳懿德與甄敏受訪，問是否真想追仔？洪永城笑言未有這想法，「兩個女兒的家庭組合會係最幸福！順其自然啦，兩個女都夠我破產了。（因為要第4胎才追到仔，所以打消念頭？）仔和女我都好開心！（最重要似你Sir face？）似媽咪靚女會好些！」洪永城指做娛樂圈難免被玄學薰陶，覺得玄學有不同門派，自己接觸到覺得長知識。至於德德被批有姻緣運，她表示好開心，問是否被批中對象靚仔、有條件？她笑言：「唔知呀！靚仔都中嘅！我不敢追問，事業最重要，有姻緣即有桃花，可以旺事業！」

陳懿德會加分給懂唱歌羅天宇

至於甄敏芳被問到可覺得有圈中人追求？她稱不知道，笑言並不抗拒圈中人，「不過師傅說不是真命天子，即是之後會失多次戀，我有點怕怕！不過師傅說都靚仔，似乎都值得經歷一下！」洪永城笑言大家都喜歡靚仔，德德即表示喜歡有內涵，問識唱歌更加分？她笑言：「加呀，識唱歌當然加分，他（羅天宇）更識得RAP添！」

甄敏芳首任主持試新嘢

至於《聲秀》出身的甄敏芳表示，是首次擔任主持工作，她表示是直播節目所以都緊張，洪永城指之前都有《通靈之王》和《直播靈接觸》等玄學直播節目，今次更加入比賽項目作新嘗試，希望招募到世界各地高手參與。

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