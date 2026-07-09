資深電影攝影師何寶榮上月安詳離世 遺孀何梁曼儀發訃告 7月10日設靈

何寶榮曾擔任多部電影的資深攝影師及導演，他已於2026年6月21日在家人陪伴下安詳離世。其遺孀何梁曼儀女士今日（9日）發布訃告，公布了告別儀式的相關安排。

遺孀何梁曼儀形容何寶榮不尚張揚

何寶榮投身電影行業超過四十年，從基層的機器組、收音、攝影助理做起，憑藉不懈的努力和專業精神，逐步晉升為備受業界認同的攝影師及導演，在香港電影圈留下了深刻的足跡。訃告中，其遺孀何梁曼儀形容他「為人低調，不尚張揚，始終專注於完成自己肩負的工作，並憑專業精神深得業界認同。」

何梁曼儀女士在訃告中深情憶述與丈夫「攜手同行四十載，彼此相知相惜」，並讚揚他「在不同階段皆全力以赴，以最專業的態度完成工作」，字裡行間流露出對摯愛離去的不捨。

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根據訃告，何寶榮的告別儀式安排如下：

設靈儀式

日期： 2026年7月10日（星期五）

時間： 下午5時

地點： 香港殯儀館地下福海堂

大殮及出殯

日期： 2026年7月11日（星期六）

時間： 上午11時大殮，中午12時靜靈

火化安排： 儀式後，靈柩將移往柴灣哥連臣角火葬場進行火化，此儀式將不對外公開。

何寶榮家屬在文末衷心感謝各界好友的關心、慰問與支持。

何寶榮名字成就《春光乍洩》經典

何寶榮生前是導演王家衛電影團隊的核心成員，自《重慶森林》起擔任攝影助理並追隨杜可風學習，參與過《花樣年華》及《2046》。1997年王家衛執導經典電影《春光乍洩》時，直接使用了劇組兩位攝影助理「何寶榮」與「黎耀輝」的真名作為主角名字，其中由張國榮（哥哥）飾演的「何寶榮」更成為影史傳奇，哥哥當年還曾打趣對他笑說：「何寶榮，你好難演呀！」何寶榮亦因工作與同樣資深的幕後製片梁曼儀結緣並結為夫妻，梁曼儀曾參與《縱橫四海》、《烈火戰車》等大作，更曾客串《超級學校霸王》中劉小慧的喜感閨密「CR3」。此外，何寶榮與姐夫——無綫「金牌綠葉」李國麟一家關係極為親厚，李國麟與在外地工作的女兒李沅沅日前雙雙在社交平台發文悼念，李國麟悲痛表示：「我們一家人會永遠記得你的笑聲，好好安息！感謝你對香港電影的貢獻。」字字句句流露出對其離世的深切不捨。