側田驚爆秘婚？與女子同行親暱摸背 網民與偶像對話內容疑揭婚姻狀況

50歲的歌手側田近年將事業重心轉往內地，少有在香港公開露面。日前有網民在飛往泰國的航班上野生捕獲側田，更驚爆他疑似已經秘婚。該網民在社交平台分享照片，相中可見孭著結他、一身休閒打扮的側田，身旁有一名長髮黑衣女子並肩同行。該女子更自然地將手搭在側田的背上，兩人互動親暱。該名網民透露側田為人非常友善，大方合照並閒聊了十多分鐘，言談間透露自己已在曼谷定居了六、七年。當網民好奇留言追問該黑衣女子是否其女友時，該名網民表示：「老婆就是隔壁那個。我一開始還問他怎麼自己一個人，你團隊的人呢？他說沒有團隊，同老婆一齊。」此話一出，立刻引發外界對側田已經秘婚的揣測。

側田曾遭背叛險跳河輕生

側田近年選擇定居泰國，其實與他早年經歷的人生低谷息息相關。2022年他在香港舉辦音樂會時罕有剖白心聲，坦承在2019年曾慘遭利用和背叛，一度陷入極大低潮，甚至險些跳河輕生，其後他決定離開香港移居泰國展開新生活。經過多年的沉澱，側田終於重新振作，並將事業版圖全面轉向內地市場，密密開騷且場場爆滿，迎來事業第二春。側田早於2010年就曾發表過惹火的「北京三線歌手」論，直言：「在北京當個三線歌手，肯定比我現在賺的多十倍。我不明白為甚麼有人覺得香港市場重要。」當時這番言論曾引發軒然大波，但如今他在內地發展得風生水起。

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側田曾於林苑寓所被拍下光頭照

回望側田的演藝之路，他於2005年出道，憑藉包辦多首金曲創作及超班唱功，火速在樂壇爆紅。然而除了音樂才華，他豐富的情史同樣是網民焦點。出道初期，他曾與楊千嬅傳出緋聞；到了2006年初，側田被傳媒偷拍到在緋聞女友林苑家中出沒，更被拍下在家中沒有戴上帽子的照片。至2008年有指側田在朋友聚會中結識了有「翻版楊千嬅」之稱的模特兒曾雪華，並傳出他僅花了三個月時間便成功奪得女方芳心，足見其魅力非凡。

側田曾與韓籍女星拍拖 低調發展新戀情

隨後側田迎來了第二位公開承認的女友韓籍藝人趙慧仙。兩人於2009年同遊迪士尼令戀情曝光，翌年側田大方認愛，更一度表示雙方已達談婚論嫁的階段，他甚至為了女友將事業基地移師到北京。可惜這段異國戀未能走到最後，側田在2014年突然自稱已恢復單身。經歷過多段轟轟烈烈的感情與人生的高低起伏，近年側田變得低調，如今身邊有身材惹火、被他甜稱「老婆」的伴侶相伴，網民紛紛羨慕他事業愛情兩得意。

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側田情史、緋聞逐單睇：