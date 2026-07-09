第78屆艾美獎入圍名單出爐 《匹茲堡》第2季以25項提名領先 福伯憑《誠實診療室》首度入圍視帝

「第78屆艾美獎」將於9月14日舉行頒獎禮，今日公布入圍名單，今年競爭相當激烈。其中，醫療影集《匹茲堡》第2季以25項提名成為最大贏家，不僅角逐最佳劇集，男女配角便包辦7項提名，去年勇奪視帝的Noah Wyle亦再次獲得最佳男主角提名。

《匹茲堡》、《頭號外交官》等爭奪最佳劇集

喜劇《槍業槍手》緊隨其後，第5季亦是完結篇連奪24項提名，刷新單年喜劇提名紀錄；新劇《寡婦灣》以19項提名成為新軍之冠，科幻新劇《眾生為一》則有18項在手。劇情組方面，《匹茲堡》與《頭號外交官》、《眾生為一》、《鍍金年代》、《七王國的騎士》、《極樂凶間》等爭奪最佳劇集，《怪奇物語5》則未有入圍。《匹茲堡》Noah Wyle跟《極樂凶間》Sterling K. Brown、《頭號外交官》Rufus Sewell、《翻盤特工隊》加利奧文（Gary Oldman）及《特遣任務》麥克路化奴（Mark Ruffalo）角逐視帝。《毒癮女孩》Zendaya、《頭號外交官》Keri Russell、《眾生為一》Rhea Seehorn、《證詞》Chase Infiniti及《鍍金年代》Carrie Coon則獲視后提名。

福伯終獲視帝提名

至於喜劇組，《小學風雲》、《大熊餐廳》、《職業槍手》、《天作不合的我們》、《破案三人行》、《寡婦灣》、《誠實診療室》及《瑪歌沒錢途》入圍最佳劇集。《職業槍手》Jean Smart、《小學風雲》Quinta Brunson、《大熊餐廳》Ayo Edebiri、《瑪歌沒錢途》艾麗芬寧（Elle Fanning》等角逐視后；若Jean順利獲獎，將捧走其個人生涯第8座艾美獎。《誠實診療室》夏里遜福（Harrison Ford）、《小學風雲》Tyler James Williams、《他們的春夏秋冬》Colman Domingo等爭視帝，福伯去年首度入圍艾美男配角，今年終獲視帝提名。

Taylor Swift於特別節目類別中獲5項提名

迷你劇組競爭同樣激烈，視帝有《齮齕人生2》Oscar Isaac及嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），以及《獸藏我心》Matthew Rhys和嘉露兒丹絲（Claire Danes）都有份角逐視帝后，兩劇亦再爭奪最佳迷你劇。此外，剛新婚的天后Taylor Swift的演唱會電影《The Eras Tour: The Final Show》亦於特別節目類別中獲5項提名。