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苗金鳳離世享壽84歲  家人發訃聞公告喪禮安排  於7月21日設靈

影視圈
更新時間：13:30 2026-07-09 HKT
發佈時間：13:30 2026-07-09 HKT

資深藝人苗金鳳（原名林慧珊）於上月25日與世長辭，享壽84歲。其家人今日（9日）發出訃聞，公告其喪禮事宜。喪禮將於7月21日（星期二）假大圍寶福紀念館二樓寶功堂設靈，時間為下午五時至晚上九時。翌日（22日）上午九時舉行大殮儀式，十時辭靈，隨後奉柩鑽石山火葬場進行火化。

苗金鳳演藝生涯橫跨逾半世紀

苗金鳳的演藝生涯橫跨超過半個世紀，是香港影壇及電視界一位備受尊敬的演員。她原名林慧珊，於1960年代、年僅17歲時憑電影《雙鳳仇》一舉成名，其清秀溫婉的形象與楚楚可憐的氣質，讓她迅速成為粵語片時代的當紅女星，代表作包括《一水隔天涯》及《珍珠淚》等。

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苗金鳳曾效力多個電視台

隨著粵語片式微，苗金鳳轉戰電視圈，先後效力於麗的電視、佳藝電視、亞洲電視及無綫電視（TVB），參演了多部膾炙人口的經典劇集，展現了她廣泛的戲路。90年代，她重返TVB，戲路迎來轉變，多番飾演氣場強大的長輩角色。其中，最為觀眾津津樂道的，是她在1994年劇集《第三類法庭》中，飾演女主角邵美琪那位霸氣十足的母親「韋金鈴」。此外，她在1998年台慶劇《烈火雄心》中飾演精神分裂患者「范瑞燕」，其精湛的演技亦大獲好評。

苗金鳳《女人俱樂部》發揮出色

2005年，苗金鳳一度以「厭倦拍劇」為由淡出幕前。直至2013年，在曾志偉及監製陳維冠的誠意邀請下，她才再度出山，參與劇集《女人俱樂部》（M Club）的演出，飾演李若彤的尖酸刻薄奶奶，角色雖然不討好，但其出色的演繹獲得網民一致讚賞。在2014至2015年參演完舞台劇《杜老誌》後，苗金鳳便正式告別幕前，專心享受退休生活。

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