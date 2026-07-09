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朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆

影視圈
更新時間：11:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-09 HKT

資深電視主持兼演員、人稱「朱翁」的朱維德先生，於7月7日安詳離世，享年95歲，消息震驚娛樂圈。TVB娛樂新聞台成功訪問了與朱翁結婚超過半世紀的太太Hazel，她難掩哀傷，親述了丈夫離世一刻的溫馨細節，原來朱維德是「含笑而終」。

朱維德愛妻透露丈夫離世細節

朱太太Hazel在接受訪問時透露，7月7日早上，她如常到療養院探望丈夫。大約上午11時，她親自餵朱維德進食，期間朱維德突然久違地笑了一下。這個溫暖的笑容讓朱太太感到非常驚喜和安慰，但沒想到下一秒，朱維德便在睡夢中安詳離去，再無反應。這個最後的笑容，成為了Hazel心中永恆的畫面，她形容丈夫走得安詳，是「含笑而終」。

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朱維德賢妻：要讓他做喜歡的事

朱翁與太太Hazel結婚超過50年，一直是圈中的模範夫妻，恩愛逾恆。在過往的訪問片段中，可見二人深厚的感情。當被問及會否擔心朱翁工作和活動繁多會太辛苦時，Hazel展現出賢良淑德的一面，溫柔地表示：「他為人就是喜歡玩，如果怕他辛苦而不讓他做喜歡的事，他反而不會開心」，說完她更望向老公，說了一聲「呵」，盡顯她對丈夫的理解、支持與無限的愛。她明白，讓朱維德活得精彩，才是對他最好的支持。

朱維德賢妻不離不棄照顧晚年

在生命的最後四年，朱維德因認知障礙症入住療養院，身體狀況日漸轉差。Hazel透露，在最後的半年，丈夫已開始認不出人，甚至連一直陪伴在旁的她也認不出來。儘管如此，Hazel依然無怨無悔，每天風雨不改地探望，不離不棄地陪伴丈夫走到人生的盡頭。

朱維德身後事以簡單形式進行

朱維德的家人目前正為他辦理身後事，並表示會以簡單低調的方式進行。朱維德一生對香港歷史文化貢獻良多，為人風趣博學，深受後輩敬重，他的離去，無疑是演藝界及文化界的一大損失。

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