明愛暖萬心丨冼靖峰演音樂劇怕拖後腿 驚覺中二師弟細細個睇《聲夢》歎老咗 丁子朗與「10後」Honey Punch合作會不恥下問

冼靖峰(Archie)、丁子朗和女團MYNT成員莊子璇、盧映彤、倪嘉雯與力臻及女團Honey Punch昨晚為《明愛暖萬心》跳舞項目排練。丁子朗與冼靖峰受訪，冼靖峰指會與姚焯菲及中學師妹弟同場表演音樂劇，他指師弟們都已在學校練習得非常熟練，他剛加入時非常有壓力，好怕拖後腿，見到學弟最小是中二生，也感覺自己老了不少，「有不少學弟都說細細個睇我《聲夢傳奇》唱歌，我諗咪玩啦，都係幾年前嘅事。我就睇丁子朗大，17歲時見到他上香港先生舞台比賽！」

丁子朗向Honey Punch鞠躬回禮

丁子朗表示與女團Honey Punch合作也很驚，因都是「10後」令我不知道如何相處互動，但成員們都非常恭敬和有禮貌，「她們一見到我就鞠躬，所以我都只可以鞠躬！而且她們跳舞非常勁，更邀請我拍reels，讓我揀舞步因為她們跳甚麼舞都可以，所以面對她們，我都只可以不恥下問。」