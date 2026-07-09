Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

明愛暖萬心丨冼靖峰演音樂劇怕拖後腿 驚覺中二師弟細細個睇《聲夢》嘆老咗 丁子朗與「10後」Honey Punch合作會不恥下問

影視圈
更新時間：07:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-09 HKT

冼靖峰(Archie)、丁子朗和女團MYNT成員莊子璇、盧映彤、倪嘉雯與力臻及女團Honey Punch昨晚為《明愛暖萬心》跳舞項目排練。丁子朗與冼靖峰受訪，冼靖峰指會與姚焯菲及中學師妹弟同場表演音樂劇，他指師弟們都已在學校練習得非常熟練，他剛加入時非常有壓力，好怕拖後腿，見到學弟最小是中二生，也感覺自己老了不少，「有不少學弟都說細細個睇我《聲夢傳奇》唱歌，我諗咪玩啦，都係幾年前嘅事。我就睇丁子朗大，17歲時見到他上香港先生舞台比賽！」

丁子朗向Honey Punch鞠躬回禮

丁子朗表示與女團Honey Punch合作也很驚，因都是「10後」令我不知道如何相處互動，但成員們都非常恭敬和有禮貌，「她們一見到我就鞠躬，所以我都只可以鞠躬！而且她們跳舞非常勁，更邀請我拍reels，讓我揀舞步因為她們跳甚麼舞都可以，所以面對她們，我都只可以不恥下問。」

最Hit
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
01:10
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
突發
7小時前
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
00:57
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
影視圈
5小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
2026-07-08 16:10 HKT
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳姐獻世紀一吻
00:53
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳姐獻世紀一吻
影視圈
7小時前
星島消息：車站樓高兩層 不設上蓋物業 。
白石角站丨消息：車站樓高兩層、不設上蓋物業 座落「嘉熙」對面 政府承諾2033年落成目標不變
社會
4小時前
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
影視圈
20小時前
將軍澳「撞人族」橫行 港爸拖女無辜捱撞 街坊爆料多區商場淪陷 變態惡行大曝光「呢招」最陰毒｜Juicy叮
將軍澳「撞人族」橫行 港爸拖女無辜捱撞 街坊爆料多區商場淪陷 變態惡行大曝光「呢招」最陰毒｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
華富邨謀殺案│死者任保安 被扼頸約兩分鐘昏迷 疑兇折返被擒
華富邨謀殺案│死者任保安 被扼頸約兩分鐘昏迷 疑兇折返被擒
突發
1小時前
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
4小時前
林雪62歲生日罕有感觸嘆孤獨：得我一個人  情緒波動婚姻狀態惹熱議  結婚30年同老婆聚少離多
林雪62歲生日罕有感觸嘆孤獨：得我一個人  情緒波動婚姻狀態惹熱議  結婚30年同老婆聚少離多
影視圈
6小時前