明愛暖萬心丨倪嘉雯讚「前輩」Honey Punch跳舞血脈沸騰唔留力 莊子璇感冒戴口罩堅持排練

魔音女團MYNT成員莊子璇、盧映彤、倪嘉雯，與丁子朗、冼靖峰、力臻以及女團Honey Punch齊為《明愛暖萬心》跳舞項目綵排，莊子璇、盧映彤、倪嘉雯受訪，對於與年輕女團同場跳舞，她們笑言對方每一次練習跳舞都盡全力，骨子裡流著跳舞的血，不似她們要留力給表演，經常都要休息一陣。

倪嘉雯自嘲兒童節目出身唔擅長性感

莊子璇密實戴口罩現身，她透露有少少感冒，不想傳染給拍檔們，談到最近新冠開始流行，她表示沒事，今次她除了跳舞外，更為女團隊友設計戰衣，倪嘉雯笑言已收到戰衣，自己很滿意，因她不想太性感，笑指自己與盧映彤是兒童節目「姐姐」出身，所以不太擅長性感，莊子璇則指性感造型則交給沒到場的三位成員。她們又指Honey Punch是「前輩」，笑指丁子朗、冼靖峰也是男團前輩，所以是藉機會向大家學習一下。

丁子朗冼靖峰為偷師前輩

談到為馬國明、蕭正楠及曹永廉的內地演唱會擔任嘉賓，她們稱感覺很開舞，想留在舞台上多一點時間，觀眾反應非常熱情，感謝前輩給她們演出機會，成軍才20多日便可以踏上舞台演出，非常幸運，令她們更嚮往未來屬於自己的舞台。

