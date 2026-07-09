黃翠如剛復出驚揭「特殊癖好」？ 產後開始儲起兒子一樣東西 「蕭哈哈」神複製優良基因

黃翠如與蕭正楠自2025年迎來寶貝兒子「蕭哈哈」後，生活重心完全圍繞著愛兒轉。早前黃翠如為了專心照顧家庭，而一度減產，雖然近期逐步復出幕前工作，但慈母之心始終牽掛著兒子。近日她在社交平台分享了一張被兒子咬過的麵包照片，搞笑又甜蜜地透露自己正在「儲緊佢嘅牙印」，更指1歲多的「蕭哈哈」現時已長出六隻牙齒。看著兒子留下的可愛小牙印，黃翠如流露出滿滿的母愛，更感性地分享成為人母後的心態轉變。

黃翠如誕子後感受日常小美好

黃翠如在發文中坦言，現在的生活雖然看似被家庭束縛，卻從中發現了以往未曾體會過的踏實感。她寫道：「從前喜歡說走就走，現在總是圍着家庭在轉。」她表示，過去總渴望看見世界的廣闊、四處探索，但現在的她，更懂得「重回手心，好好看清自己手裏握着甚麼」。成為母親後，她發現許多生活中的「小美好」都變得特別珍貴，包括簡單的朋友聚會和一家三口的家庭樂，讓她深刻體會到：「最簡單，才是最奢侈的幸福。」這番真情流露的感言，引起網民共鳴，大讚黃翠如絕對是個百分百的好媽媽。

相關閱讀：夫妻肺片｜蕭正楠求婚黃翠如4次才成功？爆背後超甜真相：老婆鍾意呢種感覺

黃翠如晒母子溫馨生活點滴

現時1歲多的「蕭哈哈」完美遺傳了父母的優良基因，擁有一雙精靈圓大的眼睛，活潑可愛。正值學步和牙牙學語階段的他，受歡迎程度甚至已經超越了父母。蕭正楠和黃翠如不時在社交平台分享「蕭哈哈」的生活點滴，從照片中可見他的生活多姿多彩，父母會帶他到海灘玩耍感受大自然、到藝術館看展覽，甚至一起逛超級市場體驗生活。其中更有記錄了「蕭哈哈」牙牙學語學說「蕉蕉（香蕉）」的可愛模樣，網民紛紛表示羨慕他們一家三口充滿歡樂的生活。

相關閱讀：黃翠如一舉動令蕭正楠爆喊 1歲仔「蕭哈哈」見阿媽現萌爆呆樣 靚仔樣融化網民