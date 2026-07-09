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周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳組獻世紀一吻

影視圈
更新時間：09:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-09 HKT

現年71歲的「發哥」周潤發與77歲的「小鳳姐」徐小鳳，兩位香港殿堂級巨星，自35年前在TVB籌款節目中一同炒菜後，便鮮有公開同框。近日，他們在一個生日派對上驚喜合體，為這段數十年的友誼寫下溫馨新一頁，也勾起了無數粉絲的集體回憶。

周潤發徐小鳳驚喜同框

在近日曝光的照片中，周潤發和徐小鳳這對相識多年的老朋友，齊齊為一名共同好友慶祝生日。許久不見的兩人狀態極佳，發哥一頭標誌性的銀髮十分搶眼，精神矍鑠，在鏡頭前展露燦爛笑容，完全不似已屆七旬之齡。而小鳳姐亦難得現身，她戴上一副時尚的茶色眼鏡，保養得宜，臉上掛著和藹可親的招牌笑容，看起來十分盡興。

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周潤發太太陳薈蓮罕有鬼馬

派對現場可謂星光熠熠，除了兩位主角，發哥的太太陳薈蓮、現年已97歲的李錦記集團主席李文達遺孀李蔡美靈亦是座上客，每個人都笑得合不攏嘴，場面溫馨。在派對上瞬間成為「後生女」的發嫂陳薈蓮，更罕有地展現鬼馬一面，與同場的音樂人陳奐仁大擺甫士，齊齊做出心心手勢，玩得不亦樂乎。

周潤發曾跪拜徐小鳳

周潤發與徐小鳳的友誼，一直是圈中佳話。發哥曾多次公開表示徐小鳳是自己的偶像。最經典的一幕莫過於1987年，發哥擔任徐小鳳演唱會的嘉賓，他一出場便向小鳳姐行跪拜大禮，以示尊敬，讓小鳳姐又驚又喜，並幽默回應：「啋！我仲未去㗎！」，笑翻全場。發哥隨後獻唱了經典金曲《無奈》，唱畢更輕拖小鳳姐的手並親吻其手背，盡顯紳士風度。

周潤發徐小鳳世紀一吻

翌年（1988年），在徐小鳳的音樂特輯《金光燦爛徐小鳳》中，發哥再度應邀擔任嘉賓，期間更親吻了小鳳姐的面頰，這一幕「世紀之吻」成為了娛樂圈的經典畫面。及後於1991年的籌款節目中，兩人又一次同台，齊齊拿起鍋鏟表演炒菜，互動自然又充滿喜感，足證兩人交情非淺。

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周潤發、曾志偉兩大影帝罕同框：

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