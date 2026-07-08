魏嘉瑩8月麥花臣開個唱氣勢強勁 自認宅女被朋友拖出去玩 寫下新歌鼓勵大家出走

小魏魏嘉瑩將於8月2日把《我要把眼淚當汽水》巡迴演唱會帶到香港麥花臣場館，日前率先打造主題曲《快出來玩》，以輕快的節奏搭配朗朗上口的旋律，傳遞說走就走的旅行態度，這首歌同時亦將成為台灣虎航的機上迎賓音樂。今次小魏更前往台灣虎航的獨飛航點、日本岡山及鳥取為MV取景。

魏嘉瑩新歌包辦詞曲創作

《快出來玩》由小魏包辦詞曲創作，延續她一貫歡樂又帶點俏皮的創作風格，將「一直想出門、卻遲遲沒有出發」的日常心情寫進歌曲中，她說：「我本身是一個很『宅』的人，身邊朋友很喜歡到處旅行，常被他們拖出去玩，所以創作這首歌鼓勵大家出去走走。」拍攝MV時，小魏與台灣虎航的網紅「虎將」一起展開旅程，從城市街道漫步到特色景點探險，更設計了充滿活力的手勢舞，小魏一路用音樂把快樂玩成最難忘的回憶。

魏嘉瑩飛日本岡山鳥取拍MV

MV將日本三大名園的岡山後樂園、倉敷美觀地區與兒島牛仔褲街、鳥取砂丘及砂之美術館等地美景全都收錄，小魏說：「拍攝很開心，到了很多漂亮的地方。」提及難忘的回憶，她透露雖然在砂丘拍攝有種青春浪漫的壯闊感，但滑砂時為了保持笑容，卻因此吃進了不少砂子。

魏嘉瑩推《快出來玩》玩樂自選輯

此外，小魏魏嘉瑩推出《快出來玩》玩樂自選輯，特別收錄3首全新創作與3首歷年代表作，集結成一張最能代表她音樂旅程的「玩樂自選輯」。