黃長興無預警抱B報喜家裡迎新成員 坦言媽媽最開心：見到最細孫女 網民恭喜成四孩之父

47歲的「法國型男」黃長興近日突然在社交平台，發布一段溫馨抱著新生嬰兒的照片，並用法語及英語寫下「我們家增添了一位新成員」，引來大批網民留言恭賀，紛紛以為他再度榮升爸爸，為家庭迎來第四個孩子。然而這原來是一場美麗的誤會。黃長興隨後在文中急忙澄清，笑稱大家「恭喜錯了人」，並揭曉這位可愛的B女，其實是他妹妹新誕下的女兒Madeleine，而他自己則是「升呢」成為舅父。他感性地分享，自己與妹妹年齡相差13年，仍清楚記得小時候抱著妹妹、照顧她的情景，如今輪到他抱起妹妹的女兒，這種感覺既特別又難以形容，字裡行間幸福滿瀉。

黃長興榮升舅父感觸良多

對於妹妹誕下女兒Madeleine，黃長興的喜悅之情溢於言表。他透露除了自己感到高興外，家中最開心的莫過於自己的媽媽和女兒。黃長興媽媽終於能見到最年幼的孫女，享受三代同堂的喜悅；而13歲的大女黃晞桐，也終於盼到一位「女仔」玩伴，因為黃長興的兩個兒子，加上家族中其他孩子都是男孩，讓女兒過去總是在男仔堆中玩耍，如今有了表妹Madeleine的加入，令家庭更添熱鬧。黃長興在文中祝福外甥女「快高長大」，並細心地考慮送給新生兒的禮物，一家人輪住跟BB女玩，場面溫馨。

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黃長興娶圈外富貴老婆生活無憂

黃長興從法國回港參加《香港先生》競選，雖未奪冠，但順利簽約成為演員。多年來，他參演過多部膾炙人口的劇集，包括《古靈精探》、《乘勝狙擊》及《BB來了》等。黃長興在2012年與圈外富貴女友Peggy在法國註冊結婚，翌年豪擲百萬在尖沙咀洲際酒店補辦盛大婚宴，場面星光熠熠。如今一家五口居住在紅磡一個市值逾2,000萬港元的千呎豪宅單位，生活美滿富足。

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