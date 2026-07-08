UFO離奇命案丨陳湛文露股演出獲封MVP 12度嚴寒全裸拍攝專業爆燈 楊偲泳開拍首日骨裂負傷坐輪椅堅持演出

由凌文龍、楊偲泳、陳湛文（Peter）、林子傑、黃德斌主演，人氣劇集《大叔的愛》導演郭家禧（CK）及導演李振傑（Jack）聯合執導之大癲黑色喜劇《UFO離奇命案》7月4日起上映，短短兩日半已累積100萬票房，更罕見地於上映第二日更超越開畫日票房，反映口碑持續攀升，除了大獲業內人士讚賞外，社交網Threads上亦海量式真實好評洗版，包括勁讚「唔玩煽情，唔玩隱喻，唔係鏗鏘集，單純幾個演員嘅互動，已經好笑到XX！」「事件中有事件，故事中有故事。好好笑，驚喜同反轉不斷。」劇本方面也獲一致正評，更有觀眾封為今年世一電影。而演員方面，不少人封陳湛文為電影MVP，值得一座金像獎。

陳湛文嚴寒全裸靠打底暖包頂硬上

提到電影在冬天拍攝，有數天更遇上當時最寒冷天氣之晚上於馬鞍山取景，拍攝當天僅得12度，一向專業的Peter表示：「幸好當時唔係晚晚都凍，只係有幾晚特別凍，當然為咗保持身體啲肌肉和暖，我哋全部人都着多件打底加暖包，因為都知道拍攝期緊逼唔敢病。」相信在寒冷的天氣下一絲不掛，對於Peter而言必定特別難忘；至於對於其露股演出網上一遍好評，網民勁讚瞓身演出，Peter謙虛表示：「去到咁盡嘅原因，一當然係相信導演以及團隊，二係我覺得今時今日啲故事或人物係要去到咁盡先貼近返現實，所以唔係我搏，而真係角色與劇情需要。」

陳湛文瘀腫妝容嚇親對手

除了露股令觀眾驚喜嘩然，Peter在電影中的妝容更是難以辯認，Peter笑言要歸功於整個團隊：「個妝其實係集體創作，因為要人信服佢係因打鬥而窒息，所以共識咗係要發紫同埋口腫面腫又有啲污跡，而當我一上咗呢個妝，成班演員望住我就想笑，我就知道咁就啱嘞。唔使最早到化妝，反而比其他乾淨妝仲快！」

楊偲泳開拍首日即骨裂

另一邊廂，電影公司今日發布的影片當中，驚現女主角Renci於現場坐輪椅的片段，原來Renci在開拍初期，在森林主景中意外倒地，劇情見狀馬上將Renci送院留醫，被確診為骨裂。由於電影以有限成本拍攝，Renci受傷的翌日原定拍攝重要的群戲場口，而劇本上每一場均需要Renci參與其中。正當導演費煞思量如何調度拍攝，Renci則如期現身片場，令兩位導演大為感動。對於堅持負傷演出，Renci笑言：「因為知道兩位導演CK同Jack喺300萬資金下，每一個拍攝日，以至每一場都係喺嚴密控制成本下實行，加上呢部戲以群戲為主，每一個角色嘅參與度都缺一不可，因此休息一晚，照常去到片場，盡力配合拍攝。」Renci更笑言時常被眾拍檔推輪椅整蠱，正面地看也是加強默契的一種！

