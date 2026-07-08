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容祖兒新廣告闖入多重宇宙「追捕」陳國邦 穿越雪地廢墟沙灘玩轉邵氏經典造型

影視圈
更新時間：21:15 2026-07-08 HKT
發佈時間：21:15 2026-07-08 HKT

容祖兒（Joey）近日與好戲之王陳國邦攜手拍攝廣告，以「夏日驚喜報到」為主題，帶領觀眾進入㇐個充滿驚喜與彩蛋細節的「多重宇宙」！廣告中，Joey為了「追捕」陳國邦，化身極具玩味風格的角色，橫跨多個時空與時代，務求在炎炎夏日為大家送上連環驚喜。

容祖兒雪地俠客變機械駕駛員再闖槍林彈雨

今次Joey突破自我，挑戰多個邵氏電影風格的造型與場景。她先在武俠電影風格的茫茫雪地上飾演冷酷古裝俠客；隨即又化身特攝電影中，在城市廢墟裏操控巨大機械人的駕駛員；轉眼間，又置身於槍林彈雨的警匪片現場招募隊員。

容祖兒穿越泰國沙灘成功「捕獲」陳國邦

最後，Joey 穿越到充滿陽光氣息的泰國沙灘，終於成功「捕捉」到「泰國人」陳國邦大合照！值得一提的是，廣告中所有震撼的時空場景與精緻造型，均是透過AI（人工智能）技術結合現場拍攝後製而成。面對大面積的綠幕拍攝，Joey展現出超凡的專業實力，憑藉豐富想像力與表現力，輕鬆達到導演的要求。

容祖兒驚歎科技可嘗試意想不到角色

拍攝當日，Joey和阿邦有不少同框鏡頭，兩人碰面即默契十足，現場笑聲不斷。拍攝沙灘場景時，阿邦更即興充當導師，當場教導Joey講泰文，而Joey對今次AI生成景與造型都表示驚喜與待，笑言科技進步可嘗試不同意想不到的角色，令拍攝更好玩更期待！

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