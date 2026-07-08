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張繼聰9歲女兒張靖出戰世界舞蹈賽 謝安琪親揭嚴苛訓練：放學就去排舞 網民驚嘆基因強大

影視圈
更新時間：23:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：23:00 2026-07-08 HKT

張繼聰與謝安琪結婚多年，育有一子一女，家庭生活幸福美滿，9歲的細女張靖（Kakaball）盡得父母的演藝細胞真傳，自小已展現出非凡的舞台魅力和舞蹈天份。近日謝安琪在社交平台傳來喜訊，透露女兒與團隊跨越15小時的時差，遠赴海外出戰世界級舞蹈比賽「World of Dance Summit Global Championship」，並在Pre-Junior組別中勇奪第四名的佳績，成功晉身決賽，為港爭光！從謝安琪分享的相片中可見，張靖化上精緻的舞台妝，穿上一身閃亮的金色舞衣，在台上自信地擺出各種姿勢，小小年紀已經氣場強大，完全不像小女孩。其中一張照片，張靖拿著獎座與媽媽謝安琪在台上合照，兩人都難掩興奮之情，場面溫馨。

謝安琪為女兒登上世界舞台感驕傲

謝安琪為女兒的努力和成就感到無比驕傲，她更在社交平台發文，感性地分享女兒備戰的心路歷程。她寫道：「最近幾個月，@kakaball323 除了日常上學，其餘的時間和精力，幾乎都全心投入在排舞之中。」看著女兒小小的身軀，每次都用盡全力去練習，那份專注與熱情，讓作為媽媽的謝安琪深受感動，不禁讚嘆：「我小女兒跳舞真的好好看！」字裡行間充滿了對女兒的愛與欣賞。她亦為女兒及團隊在台上閃閃發亮的自信感到激動，並希望她們追逐夢想的勇氣，能為其他小朋友帶來鼓勵。

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謝安琪曾全家飛西班牙撐女兒場

事實上，這並非謝安琪首次為女兒的表演而感到自豪，去年全家便曾一同飛往西班牙，支持女兒出戰大型賽事，可見全家上下對張靖l的舞蹈夢想都全力支持。張靖早在5歲的幼稚園畢業典禮上，她已無懼數百名觀眾，在台上表演MIRROR成員Anson Lo的《Megahit》，當時的舞姿已有板有眼，絕不怯場，有著父母的台上影子，網民紛紛驚嘆他們一家基因強大。

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