南柱赫新作《鬼謎東宮》7.17開播 浸水戲拍到手變皺皮 曹承佑演君王大感興奮

韓國「國民男友」南柱赫自2023年3月入伍及翌年9月退伍後，沉寂3年終於有新劇推出。由他與曹承佑、盧允瑞合演的Netflix古裝神秘劇《鬼謎東宮》將於17日開播。

南柱赫西裝示人盡現帥氣

該劇今日（8日）下午在首爾舉行記者會，3位主角和導演崔政奎均有現身。席間南柱赫以簡約黑西裝示人，盡現帥氣一面；扮演君王的曹承佑則以黑色皮革西裝現身，盡現霸氣；盧允瑞則選穿白色上身配黑色羽毛下襬的連身短裙，大晒美腿。三人在攝記要求下大擺「心心」甫士，身為前輩的曹承佑倒是俾「心心」俾得興緻勃勃，反觀南柱赫卻害羞得忍不住偷笑。

南柱赫指水中戲份極具挑戰性

《鬼》劇描述能穿梭於靈界的「九天」（南柱赫），以及能與鬼溝通的宮女「生薑」（盧允瑞），受君王（曹承佑）之命，揭開東宮中隱藏的詛咒。南柱赫透露接到劇本時自己仍在服役中：「我第一次拿到劇本是在服兵役期間，一讀就非常喜歡，很希望能成為這部作品的一分子。」他坦言劇中融合宮廷、奇幻與懸疑元素，讓他十分好奇最終會怎樣呈現。談到最深刻的戲份時，在戲中要透過水來穿梭陰陽界的南柱赫就坦言水中戲份最深刻，因為極具挑戰性。在旁的盧允瑞亦補充道：「他真的浸在水中超久，手都浸皺了。」

盧允瑞指「生薑」一角很有型

除了整天浸水，南柱赫亦為劇集勤作操練：「在拍攝前後，我不斷參加動作學校的訓練和練習。隨着身體逐漸適應動作，我能夠在片場自由發揮。」連大前輩曹承佑都對他的「武功」讚不絕口：「看着南柱赫拍攝高難度動作戲近一年，我感到既自豪又印象深刻。雖然他是我的後輩，但我從他身上學到了很多東西。」而曹承佑對於能在劇中演君王亦大感興奮：「我拿到劇本時，上面只寫着『王』，沒有角色名字，我當時想『啊，我終於要演君王了』。第一次讀劇本時，我發現各種元素融合得很好。我覺得這部劇很吸引人，因為君王和太后之間的關係，以及神秘、動作和奇幻元素，都融合得非常完美。」盧允瑞則認為「生薑」那種積極進取、充滿幹勁的性格很有型，亦很好奇自己演繹此角色會是甚麼感覺，「這對我來說是個挑戰，也是我第一次主演一部這麼長的劇集，而且也是我第一次拍古裝劇和神秘題材的劇集，所以我很害怕，但我決定迎難而上，接下這個角色。」