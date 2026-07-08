Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張智霖月餅廣告穿越古今多個造型驚喜亮相 分享「愛在當下」人生哲學

影視圈
更新時間：20:15 2026-07-08 HKT
發佈時間：20:15 2026-07-08 HKT

張智霖（Chilam）蟬聯續任老字號餅家擔任代言人，今年更榮升為「品牌創意官」，不但親自參與聯乘月餅創作，Chilam今次親自參與了電視廣告的劇情構思，帶領觀眾穿梭香港古今，見證品牌百年變遷。廣告中，Chilam以多個不同年代的經典造型亮相，當中不乏身穿充滿復古情懷的中式長衫；他又走進80年代的工廠，親身體驗月餅製作。

張智霖分享「愛在當下」核心價值

Chilam分享道：「無論是舞台上的演出，還是百年的餅藝傳承，最核心的價值都在於『愛在當下』，因為我相信－當下，就是更好的將來！」他認為這也是品牌一直以來的精神，默默堅持自有價值，「加上在瞬息萬變的世界中，我們更應該專注於此刻並珍惜與身邊人共聚的時光。」

張智霖預告演唱會後驚喜登場甜蜜賀中秋

除了在廣告中大玩穿越，創意源源不絕的Chilam更預告親自為月餅口味注入新點子，跨界創作出極具話題性的聯乘產品，新產品將於Chilam 8月廣州演唱會後推出，期盼為傳統中秋滋味加添一份專屬的甜蜜驚喜。

最Hit
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
01:25
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
3小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
8小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
10小時前
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
影視圈
7小時前
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
10小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍
一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍
影視圈
4小時前
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
14小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT