張智霖月餅廣告穿越古今多個造型驚喜亮相 分享「愛在當下」人生哲學

張智霖（Chilam）蟬聯續任老字號餅家擔任代言人，今年更榮升為「品牌創意官」，不但親自參與聯乘月餅創作，Chilam今次親自參與了電視廣告的劇情構思，帶領觀眾穿梭香港古今，見證品牌百年變遷。廣告中，Chilam以多個不同年代的經典造型亮相，當中不乏身穿充滿復古情懷的中式長衫；他又走進80年代的工廠，親身體驗月餅製作。

張智霖分享「愛在當下」核心價值

Chilam分享道：「無論是舞台上的演出，還是百年的餅藝傳承，最核心的價值都在於『愛在當下』，因為我相信－當下，就是更好的將來！」他認為這也是品牌一直以來的精神，默默堅持自有價值，「加上在瞬息萬變的世界中，我們更應該專注於此刻並珍惜與身邊人共聚的時光。」

張智霖預告演唱會後驚喜登場甜蜜賀中秋

除了在廣告中大玩穿越，創意源源不絕的Chilam更預告親自為月餅口味注入新點子，跨界創作出極具話題性的聯乘產品，新產品將於Chilam 8月廣州演唱會後推出，期盼為傳統中秋滋味加添一份專屬的甜蜜驚喜。