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林雪62歲生日罕有感觸嘆孤獨：得我一個人  情緒波動婚姻狀態惹熱議  結婚30年同老婆聚少離多

影視圈
更新時間：10:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-09 HKT

資深演員林雪昨日迎來62歲生日，但竟然惹起婚姻危機揣測。近年主力在內地努力「搵食」的他，昨日在小紅書上載了一段影片分享近況。影片中可見，林雪身處內地一間酒樓，有朋友特意買來蛋糕為他慶祝生日。不過，面對眼前的蛋糕，林雪卻顯得相當感觸和落寞，他對着鏡頭表示：「我生日呀，一個人。孤獨嘅生日，都係生日吖。」雖然身邊有朋友陪伴慶生，也知道有粉絲一直惦記著他，但他仍反覆強調自己是「一個人」，語氣中難掩失落。

林雪情緒大起大落呻孤獨過生日

隨後，林雪的情緒似乎變得更加激動，更忍不住爆粗表達感受：「多謝記得我生日嘅朋友，你喺我心目中，真係...唔講喇，唔好傷咗我火紅色的心」、「X你XX講咁多嘢」。發洩一輪後，他又默默地為自己唱起生日歌。這段看似自言自語、情緒起伏甚大的影片，令不少網民看後大感擔憂。

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林雪和老婆仔女聚少離多

林雪在片中多番強調「孤獨」和「一個人」，不禁令外界關心起他的婚姻狀況。據悉，林雪於1996年與比他年輕10歲的圈外太太結婚，婚後育有一子一女。為了養家糊口，林雪多年來一直拼搏工作，長年在內地生活，無奈與太太及一對子女聚少離多。未知是否因為生日佳節家人未能陪伴在側，才令他產生「只有一個人」的感觸，甚至引發網民對其婚姻狀況的揣測。

林雪早前面上出現巨型黑斑

除了心情欠佳，林雪的健康狀況早前亦一度成為焦點。早前他出席電影首映時，體型越見發福，更被網民發現面部出現一撻撻的巨型黑斑，左邊面頰的黑斑更蔓延至左眼皮位置，目測達5至8厘米大。當時有不少網民擔心他的健康亮起紅燈，甚至猜測他患上因糖尿病引發的「黑色棘皮症」。不過，林雪其後已拍片親自解畫，澄清當時正在做醫美療程，面上的黑斑只是結痂。而在最新的慶生影片中可見，林雪的現況已有明顯好轉，面上的黑斑已經大幅褪色，總算令一眾關心他的粉絲放下心頭大石。

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