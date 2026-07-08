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內地歌手李昊首攻紅館開個唱惹熱議 感激王祖藍一句話圓夢 親解撞洪嘉豪英文名之謎

影視圈
更新時間：19:15 2026-07-08 HKT
發佈時間：19:15 2026-07-08 HKT

內地歌手李昊將於本月尾舉行首個個人紅館演唱會，今日在紅磡接受傳媒訪問，笑言作為歌手能踏上紅館舞台是很夢幻的事，講到他能在紅館開騷全因王祖藍為他爭取，李昊表示很感謝他，「我哋因為一個綜藝節目認識，我是他粉絲，很喜歡他的《老表，你好嘢！》，第一次見面時就扮他的角色口音和他打招呼，之後大家做了朋友，但他沒有簽我，我們之間不是商業關係，他在一年前的一個慶功宴上問我有甚麼目標？我即刻獅子開大口話想開紅館，沒想到他真的擺在心中幫我申請，當他同我講真的開到紅館時，我都有摵下自己，不相信是真的，我已經向他許了另一個願望，成真了再告訴大家。」

譚詠麟曾任他廣州演唱會嘉賓

又李昊透露明天約了譚詠麟食飯，感激對方早前答應做他廣州演唱會嘉賓，「我記得邀請他時，是在零晨傳訊息問他，他第二天一早就打電話問我是不是已想好唱甚麼歌，很多謝他。（今次會再邀請他？）見到面已很開心，我已經邀請了嘉賓，有男有女，大家估唔到。（香港歌手？）是香港藝人，他們有唱歌又有演戲，至於祖藍哥一定要來，無他就無呢個騷。（到時會騷肌？）看到時的氣氛，跳舞方面就看有無feel，我熱愛跳舞，但無理由大家買飛入場看蛤蚧跳舞。」

李昊認香港觀眾對他較陌生

講到他將於紅館開騷的消息一出，即有香港網民表示不知道他是誰？質疑甚麼人都能開紅館？李昊承認自己對香港觀眾來說比較陌生，初時只開一場紅館，擔心過賣飛情況，幸好銷情理想可加一場，感謝大家的支持，笑指「少食多滋味」目前開兩場已足夠，不要令大家食滯，又說不認為網上評論是負面，因此而令大家知道他是誰也是好事。

李昊堅持唱粵語歌

不過，對於他的粉絲疑似在網上四處惹火，除了不贊成他開紅館騷唱粵語歌，又說不想他邀請張敬軒做嘉賓，更不滿洪嘉豪與他撞名「Kaho」，李昊都一一回應，他指網上一定有很多不同聲音，他得到很多人支持才能在紅館開騷，並指粵語歌對歌手來說是寶藏，會繼續堅持唱粵語歌，相信真正的粉絲都會明白。

李昊Fans不想他邀請張敬軒做嘉賓

張敬軒則是一個他很尊敬的歌手，他的歌藝和台風都很值得學習，又說撞名「Kaho」是值得開心的事，因為叫得「Kaho」的人都是唱得又有能力的歌手，他指作為公眾人物，一定有有不同的聲音，他會正確地引導大家互相欣賞和尊重，問他可覺得粉絲在網上四處焫火頭？他笑說：「8、90年代時，譚詠麟和張國榮爭得更犀利，我們只是小毛見大毛，火頭太誇張，最多是火機。」
 

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