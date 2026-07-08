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非份之罪丨石棺禁戀結局搶先睇 Big Boss係賴慰玲？ 驚爆再多一人死亡 鄧智堅秒速變臉超心寒

影視圈
更新時間：20:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-08 HKT

由王心慰（Amy姐）監製的TVB另類寫實劇集《非份之罪》昨晚（7日）播出的單元二「石棺禁戀」劇情講述「小雪」葉靖儀轉做污點證人，「一堅」鄧智堅、「偉錫」方紹聰及「細傻」唐嘉麟在庭上互篤，最終方紹聰和唐嘉麟被判誤殺罪成，鄧智堅因協助非法處理屍頭被判監十個月，小雪則免予控訴。另邊廂，「Cathy」賴慰玲昏迷數月後醒來，堅信「阿Ben」蔡誌恩之死另有內情。

「石棺禁戀」結局暗藏超大洋蔥

賴慰玲成功贏取葉靖儀信任及依靠，驚揭葉靖儀原來一直仍有暗地為鄧智堅辦事，就是找出蔡誌恩生前藏起的鉅款。今晚（8日）播出的大結局劇情將會反轉再反轉，由於葉靖儀「辦事不力」，鄧智堅開始露出狐狸尾巴、瘋狂打罵葉靖儀；為了解決兩難處境，葉靖儀只能兩邊討好賴慰玲及鄧智堅，但偏偏兩頭唔到岸，就在三人互相計算及防範之下，再有一人離奇死亡，最終結局更暗藏超大洋蔥。

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葉靖儀展現青春活力及甜美笑容

今晚「石棺禁戀」單元結局除了追尋真兇過程精彩刺激，亦有不少暖心感人位。其中一幕重點場口，絕對是賴慰玲與葉靖儀的沙灘砌城堡戲，除了是賴慰玲與葉靖儀的CP感及溫馨互動夠吸引，葉靖儀在場口中展現的青春活力及甜美笑容，亦是極大賣點，賴慰玲受訪時就曾公開表示，拍攝時一度被葉靖儀的青春感融化：「睇住著晒短褲、活力四射嘅葉靖儀喺度玩沙，我就忍唔住諗：『有冇搞錯，真係太青春喇！』」其實賴慰玲與葉靖儀之所以如此有CP感，全因二人之前曾合作J2綜藝節目《CP 訓練營》，當時賴慰玲是葉靖儀的演戲導師，這點亦是監製「撮合」二人再合作的原因。而基於二人當時建立的默契，這次在《石棺》中重聚自然份外投契，葉靖儀更不止一次大讚賴慰玲對她的照顧無微不至，除了會與葉靖儀分享拍戲心得及分析劇本角色，賴慰玲還會陪葉靖儀飲珍珠奶茶及交換「少女心事」，二人戲裡戲外都有著極深厚感情。

鄧智堅「一秒變面」晒教師級演技

至於憑僅播出兩集的《石棺禁戀》，已成功與吳沚默及葉靖儀建立非常CP感的賴慰玲，更因而獲封「百搭閨密」，十分搞笑。除了吳沚默與賴慰玲的超微妙關係，鄧智堅在單元中的教師級演技亦是亮點之一！昨晚一幕，當鄧智堅懷疑葉靖儀因為心繫賴慰玲違抗自己指令時，原本還好聲好氣溫柔稱呼葉靖儀「傻妹」的他，忽然「一秒變面」，邊扯葉靖儀頭髮、邊以極度兇狠兼咬牙切齒Tone向葉靖儀狠狠吐出：「你唔係假戲真做阿嘛，你以為佢真係你個Friend呀？你唔係唔記得佢條仔係點死？你見到佢嗰陣有冇心虛？」，表情及聲線均令人極度心寒。葉靖儀向鄧智堅「報告」前的「5秒神轉折內心戲」亦做得十分不俗！由於遲遲未能按鄧智堅吩咐找到「隱藏鉅款」，葉靖儀先是懷著誠惶誠恐的心情準備「面聖」，不過經過一、兩秒猶豫後，葉靖儀終下定決心，並努力擠出「公關式笑容」敲門準備面對鄧智堅，短短5秒已清楚展現角色的複雜情緒，相當有潛質！

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