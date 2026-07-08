徐榮被盧宛茵怪責做「花生友」唔幫拖 開腔剖白：尊重意見受教 胡敏芝首獻泳裝演出戴假胸上陣

徐榮與施焯日、吳偉豪與胡敏芝等到觀塘宣傳劇集《非份之罪》，他們主演的單元即將播出，演徐榮太太的陳煒，在預告片中有吸睛畫面，更與盧宛茵大打出手，而胡敏芝更會戴上假胸泳裝示人，看到早年的自己，胡敏芝也不禁嚇一嚇。

徐榮收視靠陳煒盧宛茵大打出手

徐榮與施焯日在劇中同是弱智人士，徐榮指公司之前出了太多類似的成功角色，因此他也取材，發現很多病人有服藥改善生活的情況，因此也作為其演出的參考。至於劇中施焯日只是輕度智障，笑言做自己便可以，表現出更天真瀾漫的感覺。徐榮指角色設定特別，有很多女人埋身，問到與陳煒多親熱戲？他笑言，「沒有了，就這一場。（可惜？）可惜但沒有遺憾！（怕被太太扭耳仔？）不怕但有壓力！」又笑言收視當然要靠煒哥，因她與盧宛茵大打出手，他與施焯日被嚇到的表情非常真實。

徐榮回應盧宛茵被質疑演技

談到《星島頭條》獨家報道盧宛茵被女導演質疑演技，盧宛茵指和陳煒同樣「食花生」，對此徐榮認為做演員會尊重現場人士的意見，大家都有自己角度去討論，也會受教。對於女兒包包升讀中一，他指女兒升學順利，只是心儀學校較遠，家住大埔要到港島上學，雖然升中了，但他仍不放心女兒搭公共交通上學，會考慮包車讓女兒和同學一起上學，否則就自己辛苦點。施焯日即笑言屋企也離電視城好遠，徐榮聞言即稱，若有億元身家會幫他。

胡敏芝首度泳裝演出嚇親自己

胡敏芝與吳偉豪受訪，談到見自己的泳裝演出即「嘩」一聲，她指己忘了當時情況，所以看到泳裝畫面也嚇一嚇，是她首次泳裝演出，她指劇中要戴假胸演出，因此心口黐了不少膠紙，不過現實中是「太平公主」，所以當時也好好感受了這份重量。至於吳偉豪指自己也有泳褲亮相，之前其他演出也穿着過。

