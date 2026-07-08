非份之罪丨羅冠蘭因王心慰出山為復仇黑化 自認有點挑剔否認退休：技術上問題冇監製搵我

由金牌監製王心慰（Amy）操刀的TVB全新劇集《非份之罪》已經進入第二周，改編自2016年轟動全港的「荃灣工廈石棺藏屍案」，由鄧智堅、賴慰玲、吳沚默和上位小花葉靖儀主演單元故事「石棺禁戀」將於今晚播映大結局，「一億殺機」、「危險遊戲 」、「骯髒的子彈」與及「恐怖情人」將分別播映。

羅冠蘭直言因監製王心慰而參演

羅冠蘭今日（8日）觀塘宣傳劇集《非份之罪》，羅冠蘭指已久未拍劇集，自認有點挑剔，若劇本吸引到都會想拍劇。她直言因監製王心慰而參演，因曾合作在《烈火雄心》中演群姐，加上今次故事、人物感情和故事好深入。冠蘭姐又笑言要澄清，沒拍劇是因為沒人找，可能現在監製太後生，不知道有她這位演員，今次演出也有很多事未試過，例如穿囚犯服等。

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羅冠蘭展現難以預估的陰暗面

今次羅冠蘭在單元「危險遊戲」飾演主角袁潔清，表面上是她最手到拿來的慈母，但角色後期會因為復仇而大爆發，展現出令人難以預估的陰暗面。《非份之罪》是王心慰退休前的作品，羅冠蘭表示不捨，也曾與對方說即使退休，可以1、2年監製一部，會令演員有得著，問對劇集有戲癮？羅冠蘭笑言有，但以前拍攝方式，同時以多部攝影機拍較有趣，是技術上問題，加上現在沒監製找她。問可有作品引起她的戲癮？她稱談不上想演出，但的確有令她重拾追劇興趣，如佘詩曼主演的《正義女神》等。

羅冠蘭覺盧宛茵被導演質疑演技感奇怪

對於同劇的盧宛茵（Madam）自爆拍攝時被導演質疑演技，羅冠蘭表示若演出時有意見都會討論一下，了解原因、是否做得不好，是否個人因素，會先了解，自認是聽導演話的演員：「作為演員都明白導演會有計劃，但有理由、責罵，我覺得禮貌都好基本，如果唔係帶惡意，我都會同對方傾傾。但Madam這個Case好奇怪，聽講係年輕女導演，Madam嘅年資、年紀大都比佢大，我聽到Madam講、睇報道，未必係演員出問題，或者導演要考慮一下自己嘅溝通方法，我自己就不太理解。」

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羅冠蘭曾因教導後輩演戲被質疑

羅冠蘭在1982年加入香港話劇團，是劇團的首席演員，曾參演超過100套舞台劇，多次獲得舞台劇演員獎。羅冠蘭在90年代開始參與拍攝電影及電視，試過憑電影《我和春天有個約會》「金露露」一角，成功奪得第14屆《香港電影金像獎》的「最佳女配角」一獎。羅冠蘭1994年起參與TVB劇集之演出，一向有「TVB黃金綠葉」之稱，曾在《烈火雄心》、《天子尋龍》、《笑看風雲》等都有令人難忘的演出，不過自2009年，羅冠蘭拍畢劇集《Only You 只有您》後有一段長時間無參演任何劇集，近年主力作育英才，自認是嚴師的羅冠蘭卻曾因教導後輩演戲而被質疑，羅冠蘭感慨如果自己是好出名的演員，後輩會好開心得到指點，她卻謙稱自己並非出名藝人，只是個老師，有時教導別人反有點自討沒趣，因此拍攝時很少開口教年輕演員，卻又被指不肯教人。