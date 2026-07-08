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謝婷婷結婚周年首度公開海邊婚禮照 攜大女見證儀式 挺巨肚穿白裙與丈夫草地對望放閃

影視圈
更新時間：15:45 2026-07-08 HKT
發佈時間：15:45 2026-07-08 HKT

謝霆鋒的胞妹謝婷婷近年長居加拿大溫哥華，與外籍老公Mathew育有一女一子，生活作風極為低調。日前她才剛分享一家四口首次公路旅行(Road trip)的短片，兒子的正面照曝光。昨晚她更與老公迎來結婚一周年的大日子，首度公開多張從未曝光的海邊婚照，大晒溫馨幸福點滴。

謝婷婷婚禮海邊儀式簡約動人

從曝光的照片可見，婚禮選址於加拿大托菲諾的海邊，景致開揚優美。謝婷婷捨棄了隆重的傳統婚禮，僅以一條簡約俐落的純白連身裙登場，腳踏一雙舒適便鞋，手裡握著一束鮮花，打扮隨性卻不失優雅。當時還陀着細仔的她挺着巨肚，與外籍老公Mathew在翠綠草地上深情對望，雙手緊握，舉手投足間均流露著深厚的愛意，氣氛十分浪漫。

Sara化身小花女

至於大女兒Sara亦在場，並擔當可愛的小花女，頭上佩戴著精緻的花環，乖巧地站在一旁見證父母的重要時刻，謝婷婷更彎腰與女兒親吻，畫面盡顯母愛。謝婷婷在帖文中感性寫下「Year One. The four of us. ILYSM」，同時標註了丈夫的帳號。帖文一出即獲大批網民送上祝福，有人留言道：「Happy 1st wedding anniversary!!」，謝婷婷亦親自以：「Thank you!」。
 

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