王嘉慧有意挑戰HYROX體能比賽 孖陳庭欣許諾《東張》團隊包辦80公里 為單車活動出力

王嘉慧、陳庭欣、「亞洲車神」黃金寶、香港男子公路單車運動員葉漢文和前單車港隊運動員仇多明今日（8日）以動力大使身份出席「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」大型智能單車踏騎活動，呼籲各界踴躍參與，挑戰累計騎行 120 萬公里，象徵全香港市民迎接回歸祖國三十載，熱愛運動的王嘉慧和陳庭欣即場許諾《東張》團隊包辦其中80公里，王嘉慧笑指多踩單車可練腳骨力，拍節目要追訪時都可跑快些。

王嘉慧一開始即挑戰「兩個轆」

三位運動員分享踩單車的省力心得，當陳庭欣聽到調較座椅高度可避免腳變粗時，在之後的踩單車為活動累積里數環節，陳庭欣要求調較坐椅高度，她們又許諾《東張》團隊包辦其中80公里，為活動出力。王嘉慧和陳庭欣受訪時都說小學時就學踩單車，陳庭欣因怕受傷由四輪單車開始，循序漸進，反而王嘉慧一開始就挑戰「兩個轆」，笑謂小時候不怕跌到損手爛腳，但現在運動前一定做足拉筋熱身，因以前練跳舞時就因無拉足筋而甩骹，她早前透露明年想嘗試HYROX挑戰自己，笑謂平時做健身很悶，HYROX有一連串訓練，相信會更有動力去做。

陳庭欣反對「中年三寶」說法

陳庭欣笑指近年愛玩匹克球（Pickleball），但原來匹克球、跑步和HYROX竟被網民封為中年三寶，更以她為例子，她笑言很反對這個說法，指10幾歲的青少年也有打匹克球，HYROX也不輕鬆，考驗體力之餘又重團隊精神，問王嘉慧可會因此避玩HYROX？她表示不會，問到可會組《東張》隊一起玩，王嘉慧即表示好提議，回公司時再呼籲一下，陳庭欣笑指區永權曾參加過，可由他帶領，又指幕後攝影師體力好，拿著大機追訪也不喘氣。

九龍站豪宅沽出2000萬靠家人意見

另外，王嘉慧早前以約2,000萬元的沽出其位於九龍站豪宅區擎天半島的自住單位，她謙稱在投資方面不是太叻，都是家人給意見，會否再入市就要再觀望。工作方面，王嘉慧稱主力主持《東張西望》，近日亦報讀了調解員課程，望日後能飾演專業人士。陳庭欣透露有份參與拍攝新劇《模範律師團》，最近都要中港兩邊走，很開心能首次與羅嘉良合作，笑言以前曾與他在馬德鐘的餐廳唱過K，雖然對方已忘記此事，但合唱完還有機會合作，感覺非常神奇。