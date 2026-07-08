一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍

英皇電影在2024年推出的《破·地獄》以超越1億7000萬票房，成為香港電影史上最高票房華語電影，更榮獲香港電影金像獎五項大獎。今年以原班人馬回歸並加入大量鑽石陣容強強聯手，正式宣布開拍華麗新作《一九七一》（暫名）。由陳茂賢導演親自執筆的全新故事，聚焦1971年香港正式確立一夫一妻制的歷史轉折，以及時代變遷下的人性和情感交織。新片《一九七一》由英皇電影與貓眼電影出品，日前舉行開鏡拜神儀式，出席者包括英皇集團主席楊受成博士、陳茂賢導演、黃子華、許冠文、林嘉欣、衛詩雅、Iain Glen（伊恩格雷）、陳家樂、朱栢康、方中信、張繼聰、周家怡、梁雍婷、鍾雪瑩、許恩怡、陳國邦、楊天宇、伍允龍、駱振偉、陳輝虹、何華超、馮勉恆、朱天、郭思及黎峻等。據知本片尚有更多秘密陣容參演，誓必令觀眾期待度更為升級。

陳茂賢《一九七一》從三妻四妾到一夫一妻制

陳茂賢導演表示：「《破·地獄》之後，我一直想拍一部以五、六十年代作為背景的電影，於是我和團隊再努力從中發掘有趣的命題，直至想起『一夫一妻制』。在我們現代人的眼裡，這是一種理所當然的婚姻關係，但是在六十年前還存在『大清律例』，容許男人三妻四妾。因此從納妾制度蛻變成現今的一夫一妻制的過程，就是我今次要創作的故事方向。我很感恩老闆楊受成博士的信任，給我這麼大的自由度和資源創作，讓我可以成就這個夢幻的演員組合。希望這部電影能讓觀眾感受到當年香港的文化氣息，同時探討婚姻制度如何影響無數家庭與個人命運。」至於英皇集團主席楊受成博士表示：「很高興再次與陳茂賢導演合作。《破·地獄》證明了電影只要講好人物故事、注入真摯情感，必定能獲得觀眾的欣賞。至於《一九七一》題材獨特且劇本富有深度，我對這部新作充滿信心。」

黃子華角色深不可測

陳茂賢導演及子華於片場受訪搶先透露備受關注的全新人物故事，子華透露：「今次新片角色截然不同，可以說是深不可測，更加複雜，需要不停和導演去摸索。」對於與許冠文今次角色的關係，子華透露：「今次與許冠文（Michael）的關係跟《破·地獄》可說是完全相反，不論是兩個角色之間的關係，到整部電影的架構都去了另一個層次。」；兩年前《破·地獄》的佳績有目共睹，今次再跟陳茂賢導演合作，子華坦言：「我們的默契越來越好，由《破·地獄》的一般聽話，到今次完全聽話。因為上次合作時大家意見略有不同，結果導演的想法帶來好好的效果，所以我同許冠文先生今次完全投降，相信導演的抉擇。」

許冠文讚新作格局宏大

至於備受子華肯定的陳茂賢導演則從容分享：「今次拍攝是享受大於壓力，我相信每個電影人都會有一個拍年代故事的夢，所以過程好開心。」導演亦坦言跟子華、文哥再度合作默契更深：「今次《破·地獄》班底，加上一群非常好的演員，包括嘉欣，齊集一眾很喜歡演戲的朋友大鬥演技。」被問到值得期待的地方，子華聞言即大賣關子：「非常高興，今次做了一樣從影以來都未曾嘗試過的事，非常滿足，也不妨再多做！」《破·地獄》另一靈魂人物許冠文則表示：「每一次合作都有不同的火花。和陳導演及子華再度聚首，並不是重複，而是走到另一個階段。今次的作品格局更大，充滿年代感，台前幕後都非常投入。這種成長，是創作最有意思的地方，相信觀眾必定會有新鮮感之餘，也會感受到我們整個團隊的誠意。」

兩大影后林嘉欣、衛詩雅演大狀

另一邊廂，兩大影后林嘉欣、衛詩雅今次同樣被陳茂賢導演考牌，雙雙坦言壓力不輕，嘉欣透露為角色落足功夫：「導演要求演員要表現英式英文，因為角色在六十年代和擁有上流社會背景，又有一定學歷，所以要應付角色獨有要求。」提到陳茂賢導演給予的功課，嘉欣表示：「導演看得很仔細，考驗自己即時反應，感覺好刺激，好大挑戰。」嘉欣又指非常榮幸首次跟許冠文合作，而跟子華則相識十多年，在電影中也是破天荒首次合作！

衛詩雅、林嘉欣3度合作

至於第四度參演陳茂賢導演作品的Michelle表示今次充滿新鮮感：「和以往的合作很不一樣，感激導演一直對我好好，每次都會給我一些新的挑戰。今次是年代戲，角色是專業的大狀。」Michelle又透露與戲中同為大狀的嘉欣關係亦師亦友：「我自己都緊張，不過我看到嘉欣的對白很長，眾多專有名詞，更加替她緊張。」Michelle更直言今次為二人第三度合作，自己一直和角色一樣，都十分尊敬嘉欣，在片場私底下也會互相交流演技。

柏林影帝Iain Glen加盟

對於柏林影帝 —《權力遊戲》Iain Glen驚喜加盟，陳茂賢導演深感榮幸：「能夠邀得貴為柏林影帝的Iain Glen參演，絕對是我和劇組的榮幸，今次Iain的角色十分特別，加上他專業的演出，相信是觀眾絕不能錯過的焦點。」而Iain Glen亦大讚劇組：「It’s a very well production, every scene we have done and every location we have been accessed are fantastic. I just have happy memories. All I can say is it’s been a luckily happy time.（這部作品的製作非常精良，我們拍攝的每一個場景、踏足的每一個拍攝地點都令人讚嘆。這段經歷為我留下了滿滿的美好回憶，只能說，這是一段無比幸運且快樂的時光。）」英皇電影、貓眼電影出品，陳茂賢導演率領《破·地獄》原班人馬上陣，雲集一眾強大新加盟演員陣容的電影《一九七一》，現正火熱拍攝中，敬請密切留意！