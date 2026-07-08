MC張天賦紅館首場被紙炮嚇親表情可愛爆燈 被嘉賓陳蕾狠批初印象「輕浮死𡃁仔」 自嘲回氣慢拒除衫散熱

MC張天賦昨晚開始於紅磡體育館舉行一連五場《E=MC² 演唱會2026》，首場邀請陳蕾、Billy Choi及Novel Fergus三位圈中好友擔任嘉賓，演唱會採四面台設計觀眾席全場爆滿！張天賦首先於大鐵籠裡升上舞台，引起全場「賦二代」尖叫，以《Tipsy》、《This is MC》及《168.5》三首快歌炒熱氣氛，並特意排練一段貫穿歌曲的熱舞，走遍四面台兼顧各方觀眾盡力演舞。MC與Billy Choi合唱《168.5》期間，更有多位踩高蹺舞者上台，MC亦與舞者手上的鏡頭互動，形成超強身高差對比的獨特視角。

張天賦臨時加插講話位回氣

完成開場三首快歌後，張天賦換上拼布白色西裝再度上台，笑言臨時加插講話橋段：「本來冇咁多talk位，早兩日發現跳完三首歌回唔到氣，所以講下嘢拖延下時間！」更率先趁頭場宣布不會除衫：「好熱呀！雖然我最近瘦咗，但為免你哋麻煩同尷尬，今日係唔會除衫㗎！」就算繼續呻熱、現場樂迷不斷高呼除衫，他亦拒絕除衫。最後MC成功透順氣，便登上一隻紅鶴外型升降台，深情演唱《老派約會之必要》。

張天賦被紙炮嚇驚瞬間破功超可愛

及後MC連續演唱《小心碰頭》及《反對無效》等名曲後，於《世一》結尾一句兩度放紙炮時，竟似被第二響紙炮嚇到，由原本情深款款的表情突然破功失笑，及後亦自嘲：「嘩，啱啱嚇死我！」不少觀眾亦有留意到MC表情變化，高喊大讚非常可愛。

張天賦陳蕾合唱《永久損毀》難度最高

張天賦邀請陳蕾擔任演唱嘉賓，請陳蕾由濃煙密佈的玻璃盒裡升到舞台上，現身一刻令樂迷驚喜尖叫！MC與陳蕾各站於舞台兩側，隔空合對唱二人的合唱歌《永久損毀》，完成後MC笑指覺得此曲最難演唱，因此率先在頭場狀態最好、未唱至爛聲前表演，陳蕾便開玩笑指連日嘉賓即是以難度由深至淺排序，轉數極快的MC便表示其實由公司決定，流程上僅與自己商討。

陳蕾對MC初印象「過嚟撩姐姐」嗰種

陳蕾在獨唱《繁星》前，MC揚言換衫化妝時間極久，請陳蕾多講幾句爭取時間，陳蕾於是由認識MC開始說起，憶述當時MC簽約公司成為師弟後於一次火鍋飯局遇上，MC上前介紹自己並表達非常喜歡她的歌曲卻說錯歌名，笑指：「對MC第一印象就係輕浮！死𡃁仔！過嚟撩姐姐講嘢嗰種感覺。」但此後與MC經過相處成為朋友，了解對方後發覺數年來成熟許多，合作廣告同唱《繁星》更覺他唱功大進，於是今日選唱相同歌曲作為友誼紀念。

張天賦被巨型槍口直指頭嚇破膽

在陳蕾完成獨唱後，演唱會氣氛便轉向另一音樂人格「EMC」方向，以暗黑系末日風格作為主題，MC先在「末日校巴」上以電結他自彈自唱《牛馬哲學》；舞者亦於《第二人格》一曲期間化身成為小丑，以舞步配襯歌曲中的人格衝撞；演唱會亦以牙醫櫈、病床、氧氣罩等為材料製作佈景，更在演唱《男人怎可以》期間吊下巨型小丑面具、在演唱《小心地滑》期間則嚇人地吊下漆成橙色的巨型手槍，槍口直指站在台心的MC頭部，MC在副歌尾段飆高音引起歡呼後，竟突然傳出一聲鳴槍巨響、MC隨即蹲下，配合燈光模擬的中槍效果相當逼真！

張天賦鼓勵歌迷「臨走前攬實媽媽」

張天賦於演唱會尾聲鳴謝一眾贊助、主辦及協辦單位後，上台表示眾所週知他自小頑皮，近年亦較少機會陪家人：「我最少機會同媽咪講多謝，我哋成日嗌交爭執，覺得佢唔明白我，但原來發現愛唔係即係100%溝通同理解。」近年留意到母親日漸年長，每次探望或吃飯，他臨別都會有指定動作：「臨走都會攬下媽媽，錫面珠墩一啖，係有口水嗰隻！」認為擁抱為傳達愛意的方法，鼓勵樂迷聽眾亦嘗試以擁抱向母親表達感受，並演唱新歌《至少相擁沒錯》及《七點半的陽光》作為演唱會最後曲目。