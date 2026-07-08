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車婉婉開拍《三代同糖》前急陪仔 9歲混血仔BBQ暴風式成長 身高直逼媽咪膊頭

影視圈
更新時間：13:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-08 HKT

TVB新劇《愛回家之三代同糖》將會接棒《愛回家之開心速遞》，而車婉婉正是三大女主角女一，她會飾演一位超年輕的外婆，與吳若希、李茵彤上演三代同堂的溫馨故事。劇中她不僅是吳若希的媽媽，更是李茵彤的外婆，角色設定極具新鮮感。在全身投入這個「有孫嘅角色」之前，車婉婉深知接下來將是馬不停蹄的拍攝工作，能夠陪伴家人的時間將會非常有限。為了彌補即將到來的忙碌，她早前特意帶著9歲的愛子Justus（乳名BBQ）展開了一場溫馨的夏日旅行。

車婉婉拍新劇前與兒子玩餐飽

車婉婉在社交平台上分享了這次旅行的點滴，字裡行間充滿了對兒子的愛與不捨。她寫道：「在全情投入做一個有孫嘅角色之前，婉婉偷出少少時間，先做好9歲BBQ MaMa呢個角色。」她坦言，旅程中曾向兒子解釋，由於她將會非常忙碌，這次旅行可能是未來一段日子裡少有的假期。兒子BBQ雖然表面表示明白，但她感覺兒子未必能完全想像到之後的狀況，她坦言：「因為我自己都想像唔到」。

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車婉婉9歲兒子BBQ高過媽媽肩膊 

從車婉婉分享的一系列溫馨滿溢的相片與影片中，其中一張在機場拍攝的相片，BBQ依偎在媽媽身旁，對著鏡頭豎起大拇指，笑容燦爛，顯得十分懂事。值得注意的是，年僅9歲的BBQ暴風式成長，身高已直逼媽媽的肩膀，混血的樣子甚為靚仔。旅途中，他們一起在海邊迎著夕陽放風箏，媽媽從身後溫柔地抱著兒子，畫面溫馨動人。另外，他們還前往水上樂園，挑戰各種刺激的遊樂設施，無論是在泳池中嬉戲，還是與《捉鬼敢死隊》的經典角色「為食鬼」合照，BBQ都表現得興奮雀躍。車婉婉亦罕有地大方分享了多張泳裝照，展現出健康勻稱的好身材，絲毫看不出歲月的痕跡。

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