70年代TVB花旦陳嘉儀罕現身 狀況與真實年齡截然不同 網民驚嘆歲月不催人：咁多年都冇變過

70年代TVB花旦陳嘉儀在第一期TVB藝員訓練班畢業入行，曾於70至90年代演過不少經典劇集，如《家變》、《千王之王》、《鬥氣一族》，不過她因為結婚一度退出幕前演出，到了2000年再因戲癮大發重返TVB，當時演過《十月初五的月光》《金枝慾孽》、《洗冤錄》，但在2008年年底約滿離開TVB後退休。

深居簡出的陳嘉儀罕有現身

陳嘉儀曾表示當時想有多些時間陪伴患病老公：「因為佢糖尿病好嚴重，個醫生話佢心衰竭、腎衰竭，已經係差唔多，所以我咪唔做囉。」結果陳嘉儀的老公在2019年離世，她搬到珠海獨自生活五年，直到近年才回流返港。深居簡出的陳嘉儀日前罕有現身，與同期同學如劉緯民和郭鋒等人送別恩師鍾景輝，她的狀態成為焦點。

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陳嘉儀與實際年齡截然不同

「King Sir」鍾景輝的安息禮拜在七月四日（星期六）舉行，鍾景輝一生對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻，培育了不少演藝人才，除了曾於香港演藝學院戲劇學院任教17年，黃秋生、蘇玉華、潘燦良，劉雅麗、陳國邦、王祖藍等都是在任時期的學生，同時鍾景輝更是TVB藝訓班的開山祖師，當日不少學生送別恩師。劉緯民當日與第一期TVB藝員訓練班齊齊到場，除了有郭鋒和黃允才等人外，還有深居簡出的陳嘉儀，其後劉緯民拍了一段短片貼上社交平台，陳嘉儀的出現成網民焦點，片中所見，留著一頭清爽深色短髮的陳嘉儀一貫優雅而有氣質，她穿著一件白色的連帽外套，裡面搭配一件白色的有領恤衫，打扮斯文得體，看起來精神奕奕，容光煥發，予人親切和善的感覺，與實際年齡截然不同，有網民留言：‧「嘉儀姐，多年都仲係咁靚。」、「感覺這麼多年都沒有變過。」

陳嘉儀喪夫後曾獨自到珠海生活

陳嘉儀在28歲獲介紹認識丈夫，她讚老公靚仔又成熟，加上在英國大學畢業，條件不錯，二人拍拖半年便決定結婚，陳嘉儀曾在資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道《快拍．曼鏡頭》表示：「佢返去同我講，『我爸爸夾過喇，佢話你時辰八字呢，年、月、日、時，年、月、日都唔好得，係時辰就好夾喎，所以就可以結婚喇。』」陳嘉儀當年因大批朋友移居加拿大生活，令她心動而到當地，老公則因為工作而做空中飛人，因而忽略糖尿病問題。陳嘉儀的老公在2019年離世，她曾指當時醫生跟她表示丈夫不能出院，並要決定是否插喉搶救，不過她有感搶救會令丈夫更痛苦，最終選擇放棄，陳嘉儀的決定不獲兒子支持，更被責怪「點解有得救你唔救爸爸？」陳嘉儀為此考慮到自己的將來，結果陳嘉儀獨自珠海生活五年：「佢走咗之後我喊咗一年半，有一日我望住塊鏡，喺廁所度，『點解我咁醜樣嘅？』我以前成日都笑㗎，唔憂心嘢㗎。有兩條紋出咗嚟，個樣咩叫『苦瓜乾』咁嘅樣啊？就係我嗰個樣。嘩！我唔可以再係咁嘅生活落去，我仲要生活㗎嘛。咁我就唔再喊喇。」

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