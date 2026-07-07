「細細粒」陳嘉佳被《東周刊》直擊街頭密會「小鮮肉」 親回姊弟戀：不會遮遮掩掩丨獨家

最新一期《東周刊》獨家直擊，現年41歲的「細細粒」陳嘉佳，被拍到與一名90後「小鮮肉」在香港街頭甜蜜拍拖，舉止親暱，疑似成功脫離「A0」單身行列。細細粒其後接受《星島頭條》訪問時，澄清一切只是美麗的誤會。

「細細粒」陳嘉佳親解畫

她解釋該名男子其實是直播團隊的成員，花名「汪汪」，曾多次與她一同出埠工作，絕非戀人關係。她說：「佢係一直在杭州跟我做直播嘅『細佬』，今次隨隊來港拍攝回歸騷。佢第2次來港，翌日就走，想回味香港地道菠蘿包，咁啱我哋一早拍完嘢，就車佢去食，夜晚再陪佢食海鮮。」她更笑稱，若真是拍拖絕不會遮遮掩掩：「41歲有機會拍拖，一定唔會秘密，要好公開張揚咁拍！」

陳嘉佳身形經常變大及縮細。

翻肥後食好西成為細細粒精神支柱。

「細細粒」陳嘉佳與男友全程以普通話交流，她更出動法拉利載男友。（《東周刊》圖片）

最新一期《東周刊》獨家直擊「細細粒」陳嘉佳迎來初戀。

「汪汪」(後左2)是直播團隊成員。 和細細粒合作了多年。(前左1) 時常一起外出工作(前左1)。 汪汪(後左1)和細細粒合作了多年。

「細細粒」陳嘉佳慨歎「肥瘦都冇人追」

談及感情狀況，細細粒慨歎：「哎呀！我肥瘦都冇人追。」更自嘲「永遠都冇人追」，直言對緋聞感到無奈。對於被指體重達208磅，她強調已經瘦返約170磅，目標希望再多減20磅，以最佳狀態示人。