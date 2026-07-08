郭少芸入住內地豪華養老院？ 因一事樂而忘返不願離開 吸金力驚人年收百萬租金成樓后

56歲的郭少芸，近年將事業重心轉往內地，憑藉直播帶貨闖出一片天。最近她在社交平台分享被工作人員「欺騙」入住內地養老院的有趣經歷。影片開頭，郭少芸滿心期待地以為要去一處全新的度假村，沒想到抵達後，竟被要求先做體檢，讓她滿頭問號：「身體不好就不給度假了嗎？」儘管心中疑惑，她還是被眼前優雅的環境所吸引，興致勃勃地體驗了桌球、健身房、圖書館等設施，完全沉浸在「度假」的氛圍中。

郭少芸試住養老院最愛打麻雀

郭少芸之後對內裡的設施讚不絕口，房間不僅裝潢現代，設有開放式廚房，還有一個能激發靈感的畫室，陽台望出去更是綠意盎然，讓她不禁讚嘆：「真的有度假的感覺！」直到工作人員向她介紹房內的緊急按鈕，並帶她去「上課」，看到滿教室的銀髮長者，她才恍然大悟，自己身處的竟是個高檔養老社區。郭少芸又氣又笑地質問工作人員，但當她發現這裡還有麻雀房後，便立刻消氣，玩得不亦樂乎，甚至改口說不想走了，想直接在這裡住上一個月。

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圈中樓后郭少芸曾當小三

郭少芸近年在內地直播帶貨，撈得風生水起，而她投資眼光更是精準，她在2024年曾豪擲三千萬，一口氣購入五個單位，每年光是收租的進帳就高達近百萬，被外界封為「圈中樓后」。然而相較於順遂的事業與成功的投資，郭少芸的感情路卻十分崎嶇。入行多年，公開承認的戀情僅有兩段。最為人所熟知的一段，是她在拍攝經典長篇劇集《真情》時，與同劇已婚演員劉少君戲假情真，發展出婚外情。另一段公開的戀情則是與無綫電視的編導鍾國強，但這段感情也因為工作壓力等種種問題，未能開花結果，如今郭少芸享受著單身生活，現時對豪華養老院顯得甚有興趣，早為自己未來作好打算。

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