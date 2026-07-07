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魔音女團丨宋宛穎率隊員高呼口號晒團魂 莊子璇身兼造型顧問大讚隊友身材好 盧映彤告別兩年兒童節目不捨「鐵飯碗」

影視圈
更新時間：19:47 2026-07-07 HKT
發佈時間：19:47 2026-07-07 HKT

宋宛穎、莊子璇、盧映彤今日以「魔音女團MYNT」身份出席《明愛暖萬心》記者會，隊長宋宛穎談到今年有份出席樂易玲生日會，知道去年樂小姐生日會失竊Labubu禮物花一事，亦知事後物歸原主，但不知誰偷走。

莊子璇自認後輩要向Honey Punch學習

MYNT即場高呼女團口號務求帶出團魂，她們笑言在車上反覆練習叫口號，緊張過演唱，自認後輩要向前輩Honey Punch多多學習，莊子璇笑言Honey Punch年紀最細成員僅13歲，自己沒被稱呼姨姨已算好。今次莊子璇身兼隊中造型顧問，各成員配襯表演戰衣，展露不同性感身段，大讚隊友身材都很好。

宋宛穎談惠州演出興奮似開演唱會

談到早前六缺一到惠州演出，因成員喬美莎簽證有問題由鄧凱文頂替，宋宛穎形容演出心情興奮似開演唱會，莊子璇指當時技術問題不能戴耳咪，不慣手拿咪跳舞，覺得要再練習，透露團歌於本月面世，並籌備錄第二首更有韓風的團歌，更期待開演唱會。

盧映彤告別兒童節目坦言收入減少

盧映彤談到剛結束長達兩年的兒童節目工作，感到不捨，笑言「鐵飯碗」頓失，是否收入大減，她坦言預料減少但暫時還好，追夢不講錢，監製也想她專心發展女團。

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