鄭秀文積極面對啟德個唱延期 社交網剖白心聲：輕輕放下失望不被情緒牽引 晒綵排片段證三兩日從零開始

樂壇天后鄭秀文一連三場（7月10日至12日）的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》原定於本周五於香港啟德主場館舉行，不過昨日主辦方突發宣佈因舞台部件故障存在安全隱憂而需要延期。鄭秀文其後指為免海外及本地歌迷承擔損失，與團隊商量後，決定於原定日子改辦免費「答謝會」，親自以歌會友向觀眾致歉。Sammi今日在社交平台發放最新動向，她上載了綵排以及與團隊開會的片段，坦言放下失望，決定不被情緒牽引，與團隊會儘一切努力答謝入埸觀眾，積極面對一切。

鄭秀文社交平台發聲

Sammi在社交平台上載了綵排以及與團隊開會的片段，並寫上：「輕輕放下失望，決定不被情緒牽引，完全理解公司有這個決定的艱難和安全考量，凡事總有美意。剩下只有一念：歌迷觀眾感受，還有我們還可做什麼？縱使只得三兩天從零開始建立一件新事（新流序和內容）。怕是怕，但儘做，軟件既然無奈「缺席」，舞台有幾多，就俾幾多，硬件Sammi和團隊會儘一切努力，答謝入埸觀眾（歌迷），Mi會用愛好好記住這一連三埸幾萬人的『答謝會』。」