非份之罪丨賴慰玲40歲生日展開演員新章節 預告收視23.8點露腳趾 與葉靖儀合力騷「三分一下半身」派福利

賴慰玲和葉靖儀今日現身銅鑼灣為TVB劇集《非份之罪》宣傳，明日是賴慰玲的40歲生日，對於生日願望，她笑言想身邊的人開心，又認為人長大後好想身邊的人都好，不過今年「20對」生日轉字頭變40歲，覺得這個是成為女人的年紀：「我覺得呢個年紀做演員先至真正開始，所以幾期待「20對」開始。」

賴慰玲爆老公兒子有「古惑」

談到如何慶祝生日，賴慰玲表示自從有小孩後也會跟家人渡過，至於老公可會送上驚喜？她笑說：「我覺得呢幾日，佢哋有啲古惑。」提到她透露會打算獨自旅行，她笑言已進行，但大賣關子下次先說。

賴慰玲接朱敏翰棒派福利

提到朱敏翰指收視再上升，會交棒給主演單元二《石棺禁戀》賴慰玲派福利。賴慰玲笑言若然收視有23.8的話會騷腳趾，因為大家好少見到，笑指葉靖儀可以露腿，兩人合力露三份之一的下半身。對於跟賴慰玲合作，葉靖儀表示跟對方學到有幽默感，拍攝過程好放鬆。