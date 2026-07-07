朱茵素顏撞樣謝雪心？休閒裝扮巨型黑超遮半邊面 網民讚神級偽裝直呼：完全認唔出

54歲的朱茵多年來憑藉其甜美笑容及惹火身材，成為無數影迷心中的性感女神。近年她雖然減少了幕前演出，但一舉一動依然是外界焦點。有網民分享早前在英國倫敦偶遇朱茵，並興奮地將合照分享至社交平台，迅速引發熱議。據該網民透露，當時朱茵與老公黃貫中一同出遊享受二人世界，但當天黃貫中並未一同入鏡。照片中的朱茵完全放下了女神包袱，打扮樸素親民，與路人粉絲親切合照，盡顯友善一面。

朱茵打扮隨意與粉絲合照

從照片中可見，朱茵以一身極為休閒的裝扮示人，臉上架著一副特大的漸變色太陽眼鏡，幾乎遮住了她半邊臉。她身穿一件橄欖綠色的圓領T恤，打扮率性隨意，與她過往在銀幕上或公開活動中華麗、精緻的形象形成強烈對比。儘管她打扮低調，但朱茵的皮膚狀態卻非常好，在近乎素顏的情況下依然顯得光滑緊緻，氣色紅潤，獲得網民大讚「皮膚狀態好好」。

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朱茵戴大墨鏡被指神級偽裝

由於朱茵這身過於低調的打扮，加上巨大太陽眼鏡的遮掩，讓許多網民在第一時間完全沒認出她，不少人驚呼「完全認不出來」。有網民直言：「第一眼還以為是謝雪心！」這個留言獲得不少認同，認為朱茵當時的神態和輪廓，與資深演員謝雪心確有幾分相似。更有網民錯認她是另一位TVB演員林漪娸，紛紛感嘆「這墨鏡的偽裝也太好了」、「在人群中很難看出來」，形容朱茵這次的「偽裝」相當成功，完美融入路人之中。

朱茵老公黃貫中被指斷崖式衰老

近日不僅朱茵的真實模樣引發討論，她的老公黃貫中近期同樣因為外貌狀態而成為網民討論對象。早前黃貫中在內地舉行演唱會，演出結束後大批忠實歌迷特意前往他下榻的酒店門外守候。一向親民的黃貫中大方為歌迷簽名留念，但在粉絲近距離拍攝的「生圖」底下，他的最新狀態卻惹來網民感嘆。照片中的黃貫中頭戴棒球帽並架上墨鏡，難掩憔悴疲態，身形明顯比過往消瘦、臉頰凹陷，極深的法令紋清晰可見，更有網民指他臉上似乎驚現老人斑，老態龍鍾的模樣與昔日光彩，與搖滾巨星形象判若兩人。

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